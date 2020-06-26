Herkes Xbox Series X'i Beklerken, Ortaya Xbox Series S Bilmecesi Çıktı

PlayStation 5 tanıtımının ardından tüm gözler Xbox Series X'e çevrilmişken, bir Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı Xbox Series S izleri, Microsoft'un ikinci bir konsol üzerinde çalıştığını gösteriyor olabilir.

  • Levent Öztürk
Xbox Series S izleri kafaları karıştırdı
Microsoft

Bir Twitter kullanıcısı, Microsoft'un son Oyun Geliştirme Kiti (Game Development Kit) güncelleme notları içerisinde Lockhart kod adı ile Xbox Series S'e dair referanslar buldu. Twitter kullanıcısı TitleOS tarafından gösterilen Haziran güncellemesi notlarında Xbox Scarlett Dev Kitler için AnacondProfiling'in yanı sıra LockhartProfiling'e atıfta bulunduğu görülebiliyor ve ikinci atıfta da öne çıkan bir yazım harası ('Lockhard') dikkat çekiyor. Güncellemedeki dil, Windows Central tarafından doğru olarak onaylandı.

Tam içeriğe sahip olmamamıza rağmen, AnacondaProfiling, Xbox Series X'in donanım düzenine hitap ediyor gibi gözüküyor ve bu da LockhartProfiling'in geçtiğimiz seneden beri söylentileri duyulan düşük fiyatlı Xbox Series S'ten bahsettiği varsayımını ortaya çıkartıyor.

Ne yazık ki bu ekran görüntüleri, Xbox Series S'in muhtemel varlığı dışında pek fazla bilgi vermiyor. Ayrıca bunların sadece güncelleme notları olduğunu ve resmi duyuru ile aynı ağırlığa sahip olmadıklarını da unutmamakta fayda var.

Yıllardır duyulan söylentilerde, sıradaki konsol neslinin bir disk girişine sahip olmayacağı söyleniyordu. Bu söylenti ilk olarak, Microsoft'un Xbox One S All-Digital Edition ile gerçek oldu. Ardından da, tüm gözler Xbox Series X'in üzerinde olsa da, Lockhart kod adlı Xbox Series S hakkında fikirler ve söylentiler ortaya çıktı.

Pek çok açıdan bakıldığında, disk girişi olmayan bir yeni nesil Xbox sisteminin mantıklı olduğu söylenebilir. Microosft, oyunları direkt olarak Xbox Marketplace mağazasından satabilir ve oyunculara donanım için önemli bir indirim sunabilir.

Görülene göre bu fikre sahip olan tek isim Microsoft da değil. Sony, kısa bir süre önce aynı fikri alarak yeni nesil konsoluna uyguladı vePlayStation 5'in yanında, PS5 Digital Edition'ı da duyurdu. Buradaki en büyük fark ise, PS5 ve PS5 Digital Edition arasında disk sürücüsü hariç hiçbir farkın bulunmaması.

Ancak eğer Xbox Series S gerçekten piyasada olacaksa ve şu ana kadar görülen raporlar ve söylentiler gerçekse, Microsoft'un iki konsolu güç anlamında da oldukça farklı olacak ve iki ünite arasında hem fiyat, hem de performans olarak büyük fark bulunacak.

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