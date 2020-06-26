Herkes Xbox Series X'i Beklerken, Ortaya Xbox Series S Bilmecesi Çıktı

PlayStation 5 tanıtımının ardından tüm gözler Xbox Series X'e çevrilmişken, bir Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı Xbox Series S izleri, Microsoft'un ikinci bir konsol üzerinde çalıştığını gösteriyor olabilir.

26 Haziran 2020 15:00

Levent Öztürk