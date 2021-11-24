Cyberpunk 2077'den, Xbox Game Pass Sahiplerini Üzecek Haber!

Cyberpunk 2077, çok büyük umutlar bağlanan ve oyuncular tarafından büyük ilgi ve merak ile çıkışı heyecanla beklenen bir oyundu, ancak tam bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Oyunun PlayStation sürümünde halen buglar mevcut iken, PC tarafı bundan en az etkilenen platform oldu. Ancak hakkını teslim edelim: Oyundaki hataları çıkartırsanız, Cyberpunk 2077 kesinlikle şahane bir yapım. Ve bu anlamda da şu an hataların en az olduğu platform olan PC oyuncuları tarafından da oyunun Game Pass'e gelmesi bekleniyor. Fakat CD Project Red'ten kötü haber var.
Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Project Red, şu anda oyunu Xbox Game Pass'e getirmeyi planlamadıklarını belirtti. Bu duyuru, Cyberpunk 2077'nin yakında Xbox'ın abonelik hizmetinde kullanıma sunulabileceğine dair son gelen haberlere yanıt olarak yapılırken, çıkan haberler özellikle Reddit'te büyük bir beklenti yaratmıştı.
UPDATE: CD Projekt has denied Cyberpunk 2077 is coming to Xbox Game Pass.https://t.co/4Wra80sb6X— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) November 19, 2021
Bununla beraber CD Project Red'in Küresel Halkla İlişkiler Direktörü Radek Grabowski, Cyberpunk 2077'nin Xbox Game Pass'te yer alacağına ilişkin bu tartışmaları twitter üzerinden attığı tek tweet ile bitirdi: "Cyberbunk 2077 için Game Pass planı yok".
Gelen bu açıklamaya Cyberpunk 2077 fanları nasıl tepki verecek, gelecek günlerde Reddit üzerinde göreceğiz.
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