Darısı Başımıza: Elektrikli Araçlar, Toplam Araç Satışının Yarısını Geçti!

Norveç'ten, "darısı bizim başımıza" dedirten etkileyici bir haber: Elektrikli araç satışları, verilen büyük desteklerin de etkisiyle, Norveç'teki yeni araç satışların yüzde 65'ine ulaştı!

  • Levent Öztürk
Norveç'te EV satışları, yüzde 65'e ulaştı!

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