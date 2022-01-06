Darısı Başımıza: Elektrikli Araçlar, Toplam Araç Satışının Yarısını Geçti!

Norveç'in Yol Federasyonu'ndan yeni yayınlanan verilere göre, geçtiğimiz yıl ülkedeki tüm yeni otomobil satışlarının yaklaşık üçte ikisini elektrikli araçlar oluşturdu. 2021 yılında Norveç bayileri, yüzde 65'i elektrikli araç olmak üzere 176.276 otomobil sattı. Bu, elektrikli araçların tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 54'ünü oluşturduğu önceki yıla göre yüzde 11'lik önemli bir artış.
Tesla Model 3, yeni alıcılar arasında en popüler seçim oldu, ardından ülkenin en çok satan ilk on listesine girebilen, içten yanmalı motora sahip tek otomobil olan Toyota'nın hibrit RAV4'ü geldi. Listeye giren diğer önemli otomobiller arasında üçüncü sırada Volkswagen ID.4 ve 10 numarada Polestar 2 yer alıyor.
Norveç EV Derneği'nin Reuters'a söylediğine göre elektrikli araç satışlarının 2022 yılına kadar ülkenin toplam otomobil pazarının yüzde 80'ini oluşturabilirdi, tabii ki çip sıkıntısı daha fazla nakliye gecikmesine neden olmadığı sürece...
2020'de olduğu gibi, Norveç'te EV'lerin benimsenmesini sağlayan en önemli sebebin ülkenin oldukça cömert destekleri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Otomobil alıcıları, bir elektrikli araç satın aldıklarında geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara uygulanan vergileri ödemek zorunda değiller. 2021'de ülkenin federal hükümeti, 2025 yılına kadar tüm benzinli otomobil satışlarını sona erdirme planını ilerletmek için yaklaşık 3,41 milyar dolarlık vergi gelirinden vazgeçti.
Umarız yakın gelecekte aynı destekler ülkemizde de uygulanır ve Türkiye de benzer haberlere konu olmayı başarır. Ne diyelim; darısı bizim başımıza...
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