TOGG'dan videolu paylaşım: Yeni model mi geliyor?

Yerli otomobil Togg, ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) sahnede olacak. Fuar öncesi TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşım dikkatleri üzerine topladı.
Yapılan paylaşımda "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" ifadelerine yer verildi.
Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası #CES2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız. #USECASEMobility®? #CES2022#Togg pic.twitter.com/rhqp2gCXjY— Togg (@TOGG2022) January 4, 2022
Yeni TOGG Modeli mi?
Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık." demişti. Sedan model 2 yıl önce yapılan tanıtımda SUV modellerle birlikte yer almıştı.
Karakaş "2023 ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz." ifadelerini de kullanmıştı.
TOGG CEO'su: C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık
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