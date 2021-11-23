DDR5 RAM'leri Bekleyenler İçin Çok Kötü Haber!

DDR5 RAM'leri bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak haber: Yeni gelen bilgilere göre DDR5'in stoklara girmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
DDR5 İçin Beklentiler Düştü. Biraz Gecikecek!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
110 Milyon Yıl Öncesine Ait Dört Ayaklı Yılan Fosilinin Gizemini Çözdü!
İki Maske mi Yoksa N95 mi Takmalı?
NASA, Ay'a ve Kızıl Gezegen Mars'a Nükleer Santral Kurmak İstiyor!
DDR5 RAM'leri Bekleyenler İçin Çok Kötü Haber!
Fransa, Sirk Hayvanlarının Kullanımını Yasaklayan Yeni Karara İmza Attı!

 

 