DDR5 RAM'leri Bekleyenler İçin Çok Kötü Haber!

Yeni nesil DDR5 DRAM yakın zamanda Intel'in Alder Lake-S masaüstü işlemci serisiyle beraber tanıtıldı, ancak bu kitleri yakın zamanda göremeyebiliriz. Zira DDR5 RAM kitlerinin çoğu henüz perakende stoklarında bulunmuyor gibi görünüyor. Bunun sebebi de kuşkusuz küresel boyutta sürmekte olan çip sıkıntısı.
DDR5 RAM'ler her ne kadar küresel çip kıtlığının başrolü olmasa da yine de bu sektörün bir aktörü. Silikon krizi bugünlerde pek çok alanda etkili rol oynarken, DDR5 de bir istisna değil kuşkusuz. Ancak yine de gelen bilgilere göre DDR5 yongalarının üretiminde bu denli büyük bir sorun yok. Bunun arkasındaki sebep olarak ise, CPU ve GPU'larda kullanılan 7nm gibi en son teknolojilere kıyasla daha az yoğun olan 14nm veya daha yüksek litografi kullanmaları gösteriliyor. Arz sıkıntısının arkasındaki ana neden olarak ise, DDR5'teki yerleşik güç yönetim merkezi olduğu söyleniyor.
Bu güç yönetimi için kullanılan tümleşik devreler, daha önce anakartlarda bulunuyordu. Şimdi ise DRAM üzerinden daha fazla kontrol sağlanabilmesi için DIMM'in kendisine taşındı ve bu da tedarik süresinin uzamasına sebep oluyor. Bu nedenle bellek üreticileri şimdilik DDR5 konusunda biraz kararsız görünürken, bu da stoklara girmesi için biraz beklememiz anlamı taşıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın