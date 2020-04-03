Decathlon, Easybreath Maskesini Koronavirüse Karşı Modifiye Edecek!

Decathlon Türkiye'den Easybreath spor ürününün sağlık sektöründeki kullanımıyla ilgili bilgilendirme:
"Dünya ve ülkemiz hepimizi tedirgin eden bir süreçten geçerken, özveri ve cesaretle çalışan tüm sağlık personeline Decathlon Türkiye Ekibi olarak teşekkür ederiz.
Son günlerde "Easybreath" spor ürünümüzün sağlık amaçlı kullanımı ile ilgili birçok talep ve soru alıyoruz. Sağlık çalışanlarının ve hastaların koruyucu ekipmanlara duyduğu ihtiyaç artıyor, ancak kaynaklar sınırlı.
İnsanlık adına bir fark yaratmaya çalışanlar, bu süreçte girişimlerde bulunuyor, çare arıyor. Decathlon Türkiye olarak biz de bu dayanışmanın bir parçasıyız.
Sağlık ürünleri tedariğinde ciddi krizler yaşanan bazı ülkelerde, "Easybreath" spor ürünümüz modifiye edilip hastanelerde kullanılmaya başlandı, ancak bu kullanımın sağlık standartlarına uygunluğu henüz testlerle kanıtlanmadı.
Umarız ülkemizdeki ekipman kaynağı ve tedariği, diğer ülkelerdeki gibi bir krize dönüşmez. Böyle bir duruma hazırlıklı olabilmek adına, spor amaçlı üretilen bir ürünün sağlık sektöründe kullanılmasının hassasiyeti ve hayati önemini de göz önünde bulundurarak, resmi sağlık kurumları ile iletişime geçtik ve testleri yapabilmeleri adına gerekli desteği sağladık.
En kısa sürede sonuca ulaşmayı diliyoruz ve sürece katkısı olabilecek farklı sağlık kurum ve kuruluşları ile de iletişim kurmaya hazırız. Ürünü modifiye ederek sağlık amaçlı kullanımını test edip onaylayabilecek sağlık kurumları ve Ar-Ge merkezleri kurumsaliletisim@decathlon.com e-posta adresi üzerinden bize taleplerini iletebilir.
Çalışmalarımız devam ederken, elimizde bulunan limitli sayıdaki ürünü acil bir durumda sağlık çalışanlarına ve hastalara ulaştırabilmek amacıyla; Easybreath Su Altı Keşif Maskemizin satışını 31.03.2020 itibariyle durdurma kararı aldık.
Spor, bize rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun dayanışma ruhunun yenemeyeceği hiçbir şey olmadığını öğretti. Bu sürecin de üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyoruz.
Decathlon Türkiye Ekibi."
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