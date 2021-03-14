Decathlon'dan Elektriksiz Çalışan Yenilikçi Motorlu Eliptik Bisiklet

Spor severlerin ihtiyaçlarına çözümler geliştirmeye devam eden Decathlon, evde spor yaparken konfor ve özgürlük arayanlar için kendi kendine şarj olan bir elipitik bisiklet geliştirdi.

Decathlon'dan Elektriksiz Çalışan Eliptik Bisiklet

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Decathlon'dan Elektriksiz Çalışan Yenilikçi Motorlu Eliptik Bisiklet

 

 