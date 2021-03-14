Decathlon'dan Elektriksiz Çalışan Yenilikçi Motorlu Eliptik Bisiklet

Yenilikçi ürünleri ve sürdürülebilirlik felsefesiyle sporu yaygınlaştıran Decathlon şimdi de evde formunuzu korurken enerji tüketimini azaltarak dünyayı da koruyacağınız yeni bir ürün geliştirdi: Domyos EL520 Eliptik Bisiklet. Evde kardiyo antrenmanları yapmak ve formda kalmak için,tamamen kendinden motorlu olup elektrik enerjisi olmadan çalışan bu eliptik bisikleti hiç bir bağlantı gerekmeden evinizde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
Vücudunuzdaki ana kas gruplarını çalıştıran eliptik bisiklet, evde yapabileceğiniz en iyi kardiyo antrenmanlarından biridir.
39cm'e kadar hareket genişliği sağlayan, 6 fonksiyonu ve 9 programı sayesinde antrenmanlarınızda size eşlik eden koçluk programı, ergonomik gidonu ve ayarlanabilir dönüş kolaylığı sunan pedalları ve yer değiştirme kolaylığı sağlayan tekerlikleriyle Domyos EL520 sizi yazdan önce forma sokmaya ve formunuzu kormaya hazır!
Bu eliptik bisiklette ayrıca kolay ve hızlı bir şekilde kalp atış hızınızı ölçen sensörleri, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi konsola koymanızı sağlayan tablet tutucusu, maksimum güvenlik için pedal kilitleme sistemi ve antrenman sırasında susuz kalmamanız için matara bölmesi de bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın