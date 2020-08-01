Huawei, Telefon Satışlarında Samsung'u Geçti

Canalys'in topladığı verilere göre Huawei, dünya çapında Samsung'un sattığından (53,7 milyon) daha fazla telefon satarak (55,8 milyon) 2020'nin ikinci çeyreğinde birinci sıraya yükseldi.
Huawei'nin ABD tarafından getirilen kısıtlamalara rağmen böyle bir başarı elde etmesi dikkat çekici. Başarıda büyük pay ise firmanın kendi ülkesi olan Çin'deki satışlara ait. Çin'de bahsedilen çeyrekte satışları yüzde 8 artan firmanın denizaşırı pazardaki satışlarının yüzde 27 düştüğü belirtiliyor. Bununla birlikte Samsung'un da küresel salgının etkisiyle ciddi bir düşüş yaşadığı gözleniyor.
Canalys analisti Ben Stanton, bu başarıyı birkaç sene öncesinde çok az kişinin tahmin ettiğini, COVID-19 olmasaydı bunun yaşanmayacağını söylüyor. Stanton'a göre Huawei, Çin'in ekonomik iyileşme dönemini iyi değerlendirdi. Çin'de yüzde 1'den daha az paya sahip olan Samsung ise Brezilya, Hindistan, ABD ve Avrupa gibi en önemli pazarlarında salgının etkisiyle düşüş yaşadı.
Huawei ilk sıraya yükselse de, satışları geçen seneki aynı çeyreğe göre yüzde 5 geriledi. Samsung'ta ise bu düşüş, yüzde 27 ile çok daha büyük oldu. Yine de Koreli dev Samsung, yılın ikinci yarısında toparlanacağına inanıyor.
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