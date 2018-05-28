Detroit: Become Human İncelemesi

"Evrende yalnız olmak ya da olmamak. İkisi de eşit derecede korkutucu." Son dönemin çok konuşulan oyununu A'dan Z'ye inceledik!

Detroit: Become Human incelemesi

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