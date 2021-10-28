Dev Baykuş,150 Yılın Ardından İlk Kez Görüntülendi!

Shelley'nin kartal baykuşu (Bubo shelleyi), 150 yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz hafta geri döndü ve Gana'da görüldü. 1870'lerden beri resmi olarak görülmediği için dev baykuşların "kutsal kâsesi" olarak adlandırılan tür, görünene göre son 150 yıldır Afrika yağmur ormanlarının gölgelerinde gizleniyordu.
Büyük olmalarına rağmen, bu kuşlar arboreal (ağaçlar arasında) yaşam için iyi bir şekilde gizlenebiliyorlar ve bu nedenle kolay bir şekilde fark edilmeyebiliyorlar. Neyse ki bu özel kuş, uygun bir profil çekimi elde etmeyi başaran Imperial College London'daki Yaşam Bilimleri Bölümü'nden Dr. Joseph Tobias ve serbest ekolojist Dr. Robert Williams tarafından fark edildi.
Dr. Tobias yaptığı açıklamada, "O kadar büyüktü ki, ilk başta bir kartal olduğunu düşündük" dedi ve ekledi: "Neyse ki alçak bir dala kondu ve dürbünü kaldırdığımızda ağzımız açık kaldı. Afrika'nın yağmur ormanlarında bu kadar büyük başka bir baykuş yok."
Kuşun muazzam boyutu, türü çevreleyen ve gerçekten de çok küçük olan veri yığınıyla tam bir tezat oluşturuyor. İlk kez 1872'de tanımlanan türe ait çok az sayıda doğrulanmamış gözlem var ve bazıları kuşun çağrısını duyduğundan şüphelense de, örnekler oldukça az. Bu yüzden de bu olay, kuş gözlemciliği topluluğu arasında çok heyecan verici bir olay haline gelmiş durumda
Gana Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Üniversitesi'nden Dr. Nathaniel Annorbah, "Bu sansasyonel bir keşif" dedi ve şöyle devam etti: "Bu gizemli kuşu yıllardır batı ovalarında arıyoruz, bu yüzden onu burada, Doğu Bölgesi'nin dağlık ormanlarında bulmak büyük bir sürpriz."
Kuşun kendine özgü siyah gözleri, sarı gagası ve muazzam boyutu var. Türün şu anda, insan faaliyetleri nedeniyle habitat bozulması da dahil olmak üzere temel tehditler ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor. Sadece birkaç bin üyeye sahip olduğu tahmin edilen bir popülasyonla, korumacılar baykuşun son görünümünün türleri kurtarmak için yeni çabaları motive edeceğini umuyor.
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