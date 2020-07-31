Dev Gibi Monitör Geliyor: Philips 498P9 Monitörü Piyasaya Çıkıyor!

498P9 modeli, daha geniş bir görüş alanı sağlayan ve kullanıcıyı ustaca saran 1800R kavisli ekranı sayesinde dikkat dağıtmayan bir görüntüleme ile gözlere daha fazla rahatlık sunuyor.
498P9 modeli, çok yüksek doğal kontrast (3000:1), akıcı bir şekilde hareket eden görseller için 70 Hz yenileme hızı, yüksek renk doğruluğu (DeltaE < 2) ve yüksek bir renk gamı kapsamı (sRGB 121%, AdobeRGB 91%) sunan bir VA paneli ile donatıldı. Monitörün cazip yanları bunlarla da sınırlı değil: MultiView teknolojisi sayesinde, profesyoneller aynı anda hem bir PC'yi hem de diz üstü bilgisayarı bağlayabilirler, bu da, aktif ikili bağlantıyı ve görüntülemeyi etkinleştirir. Artık çalışarak geçirilen her dakika daha verimli, daha üretken ve daha rahat.
Çalışma gereksinimleriniz düşünülerek tasarlandı
Etkileyici ölçüsü ile, Philips 498P9 monitörü çalışmayı kolaylaştırıyor. Aralarında DisplayPort, HDMI ve USB 3.2'nin de bulunduğu geniş bir yelpazede yer alan bağlantı seçenekleri sunuyor. Dahili MultiClient Entegre KVM anahtarı, MultiView işlevi ile birlikte, tek bir monitör-tuş takımı-fare kurulumu ile kullanıcıların iki ayrı cihazı eş zamanlı olarak kontrol edebilmelerini sağlıyor, böylece daha da fazla zaman ve mekan tasarrufu sağlanmış oluyor. Yalnızca bir düğmeye basarak iki USB 3.2 çıkış portu yoluyla bağlı kaynaklar arasında geçiş yapmak mümkün, böylece karmaşık olan çoklu görev yürütme daha da iyi bir hal alıyor.
Monitör başında çok zaman geçiren profesyonellerin doğal olarak en yeni teknolojik gelişmelerden yararlandığı bilinir. Bu profesyoneller, yine de optimal bir çalışma ortamını garantilemek için aynı zamanda bir konfor hissi de isterler. Philips 498P9 ekranında bunların hepsi var: Eğilebilen, sağa sola dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen kullanıcı dostu Philips monitör tabanı, ergonomik Compact ErgoBase sayesinde her kullanıcı monitörü en yüksek görüntüleme konforu ve verimlilik sağlayacak şekilde konumlandırabilir.
Görüntünün ve hayal gücünün ötesinde
Philips 498P9 monitörü, geniş bir yelpazede yer alan teknolojik özellikler sayesinde diğerlerinden ayrılıyor. Dual QHD çözünürlük (5120 x 1440) dev ekranın keskin ayrıntılar ve görüntü doğruluğu sağlamasını garantiler – bu, kesinlik ve doğruluk gerektiren görevler için mükemmel. Görüntü kalitesi ise ekranda görüntülenen içeriği analiz ederek ekran performansını optimize eden özel lider teknoloji SmartImage sayesinde daha da gelişmiş. Ayrıca AdaptiveSync teknolojisi, kullanıcıların uzun çalışma saatlerinden sonra SuperWide görüntü oranının keyfini çıkarmak için sorunsuz, bozulma olmadan bir oyun performansı için zahmetsiz, akıcı bir aksiyonu da garantiliyor.
Philips için, kullanıcı rahatlığı her zaman öncelikli olmuştur, işte bu yüzden 498P9, aralarında gözlerdeki yorgunluğu azaltmak için LowBlue modu ve titreşimi azaltan Flicker-Free teknolojisi de bulunan pek çok özelliğe sahip.
Bu yeni model, sürdürülebilirlik açısından da, puan topluyor: 0 watt anahtarını açarak, kullanıcılar monitörün AC gücünü tamamen kesebilirler, böylece sıfır güç tüketimi olur. Üstelik EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS, TCO Certified gibi çevre standartlarını da karşılar ve ambalaj malzemeleri de % 100 geri dönüşümlü.
Philips 498P9 monitörü, 1043 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından Ağustos 2020 tarihinden itibaren piyasada bulunacak.
* EPEAT derecelendirmesi yalnızca Philips'in ürününü tescil ettirdiği yerlerde geçerlidir. Lütfen bulunduğunuz ülkedeki kayıt durumu için https://www.epeat.net/ adresini ziyaret ediniz.
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