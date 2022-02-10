Dev Kripto Vurgununun Arkasındaki İki İsim: Heather Morgan ve Lichtenstein

Kripto para borsası Bitfinex, 2016 yılında hacklenmiş ve yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde kripto para çalınmıştı. Bu saldırı, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto para soygunu olmuştu. Soygunun ardından Bitcoin'in değeri yüzde 20 düşmüştü.
Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein Tutuklandı
ABD Adalet Bakanlığı, çalınan kripto paraların ele geçirildiğini ve 2 kişinin tutuklandığını bildirmişti. 8 Şubat'ta ABD Adalet Bakanlığı, Heather Morgan ve Ilya Lichtenstein'ın tutuklandığını ve tahmini 4,5 milyar dolar değerinde çalıntı kripto para birimini aklamak için komplo kurmakla suçlandığını duyurdu.
Lichtenstein ve Morgan, kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor. Her iki suçlamadan da suçlu bulunurlarsa, her biri en fazla 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
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Aklama Suçlaması
Çiftin, 119.754 bitcoinin çalındığı Bitfinex'in 2016 hackinde, çalınan Bitcoin'i akladığı iddia ediliyor. Dava, Lichtenstein ve Morgan'ı borsayı hacklemekle doğrudan suçlamasa da, çiftin hack'in "gelirlerini aklamak için komplo kurduğunu" iddia ediyor.
"Sofistike" bir kara para aklama planı
8 Şubat'ta Washington DC'deki federal mahkemeye yapılan yasal bir şikayette, çiftin yakalanmamak amacıyla parayı dolandırmak için birden fazla kripto para cüzdanı ve borsası kullandığı iddia ediliyor.
Hükümetin basın açıklamasına göre, federal ajanlar, Lichtenstein'ın çalınan parayla çiftin kripto para cüzdanları hakkında bilgi içeren bulut depolama hesabına erişim elde etmek için bir arama emri çıkardı.
ABD İç Gelir Servisi'nin siber suçlar birimi, "sofistike bir aklama tekniğini ortaya çıkardı" ve Bitcoin'deki 4,5 milyar doların 3,6 milyar dolarını geri almayı başardı.
Davaya göre çift, müfettişleri engellemek için "çok sayıda işlem" yürüterek fonları karıştırdı. Fonlar, 2017 yılında Federal Soruşturma Bürosu tarafından kapatılan dark web üzerinde çalışan bir borsa olan AlphaBay'e ve bir borsa gibi üçüncü bir tarafın aksine bir birey tarafından yönetilen çeşitli barındırılmayan cüzdanlara gönderildi.
Ancak iddia edilen suçlamanın ardından, saldırıdan bu yana geçen yıllarda Bitcoin fiyatı arttıkça arttı. Ağustos 2016'da, Bitfinex saldırıya uğradığında, Bitcoin fiyatı coin başına 600 dolardan azdı, ancak o zamandan beri coin başına 44.000 dolara fırladı (Geçen Kasım ayında, bir bitcoinin değeri 64.000 dolara ulaştı).
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, operasyonu Adalet Bakanlığı'nın "şimdiye kadarki en büyük mali haciz" olarak nitelendirdi.
Morgan ve Lichtenstein kimdir?
Morgan ve Lichtenstein, her ikisi de kendi kendini kanıtlamış teknoloji girişimcileri.
31 yaşındaki Rapçi Heather Morgan, SalesFolk adlı bir metin yazarlığı şirketinin CEO'su ve 34 yaşındaki Lichtenstein bir "melek yatırımcı" ve kendi LinkedIn profillerine göre Mix Rank adlı bir satış yazılımı şirketinin kurucu ortağı ve eski CEO'su.
Lichtenstein kendisini "Teknoloji girişimcisi, kodlayıcı ve yatırımcı" olarak tanımlıyor. Melek yatırımcı, web3 geliştiricisi ve seri girişimci gibi tanımlamaları da var. Çalınan bitcoinin de onun tarafından kontrol edilen bir dijital cüzdana aktarıldığı iddia ediliyor.
Heather Reyhan Morgan Kimdir?
Sosyal medyada Heather Reyhan Morgan adını kullanan eşi ise kendisini şöyle tanımlamış:
"Heather R Morgan, seri girişimci, üretken yazar, saygısız komedi rapçi ve yüksek büyüme potansiyeline sahip yazılım şirketlerinde yatırımcıdır. 4 yaşından beri matematik ve yazma en sevdiği şeylerden ikisi olmuştur. İnsan motivasyonu ve ikna etme konusundaki süregelen hayranlığı onu ilk olarak çalışmalarını oyun teorisi ve kusurlu bilgi üzerine odakladığı ekonomi alanına yöneltti. Bu süre zarfında Heather, Arap Baharı'nın ardından Mısır da dahil olmak üzere Asya ve Orta Doğu'daki uluslararası pazarlarda ekonomist olarak çalıştı."
Morgan ayrıca Forbes and Inc. dergileri için iş, üretkenlik ve girişimcilik hakkında sık sık yazan bir rapçi ve iş yayınlarına katkıda bulunan bir yazar olarak öne çıkıyor.
Morgan, Razzlekhan sahne adı altında rap yapıyor. Heather Morgan'ın California'da doğduğu belirtiliyor. Türk olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Bazı rap sözlerinde ise kendisini kendisi için "gerçek bir risk alan", "Türk Martha Stewart", "Wall Street'in Timsahı" gibi yorumlar yapıyor.
Morgan'ın paylaştığı biyografide 7 farklı ülkede yaşadığı bilgisi de var. Sosyal medya hesabına göre bir dönem Erasmus'la Türkiye'ye gelmiş.
Rap Şarkıları Yayınlıyor
Morgan, web sitesinde "Cengiz Han gibi ama daha fazla pizzazz ile" olarak tanımlanan "Razzlekhan" adı altında bir dizi rap şarkısı yayınladı. Kendisine Razzlekhan diyen ve kripto ve girişimci olmakla ilgili parçalar yayınlayan Morgan, 2019 tarihli bir videoda Wall Street'te zıplayarak rap yaparken görülüyor: "Çok uzaklara gel ama nereye gittiğimi bilmiyorum. Ben Wall Street'in ana kuzusu timsahıyım." diyor. 2019'da bir Forbes yazısında metin yazarı olarak tükenmişlik yaşadıktan sonra "rap için gerçekleşmemiş bir tutku" keşfettiğini söylüyor.
Rusya-ABD Vatandaşı
Savcılar, çiftin Manhattan'daki dairelerinde cep telefonlarıyla dolu bir çantaları olduğunu ve Rusya-ABD çifte vatandaşı olan Lichtenstein'ın bilgisayarında "passport_ideas" adlı bir dosya tuttuğunu söyledi. Adalet Bakanlığı, özel ajanların Bitfinex hack'i sırasında çalınan 3,6 milyar doların üzerinde bitcoin'i kurtarabildiğini söyledi. Bu şimdiye kadarki en büyük finansal ele geçirme.
Federallere göre dijital para biriminin büyük çoğunluğu yıllarca kripto cüzdanlarında saklandı ve neredeyse hiç hareket etmedi.
2019'da Nişanlandılar
Lichtenstein'ın bir Facebook gönderisinde "en iyi arkadaşım ve hayallerimin kadını" ve "sadece bir teknoloji girişimcisi" değil, aynı zamanda "korkusuz bir rapçi" olduğunu söylediği Morgan ile 2019'da nişanlandı. Çift geçtiğimiz yıl evlendi.
Adalet Bakanlığının açıklamasında, söz konusu dönemde çalınan kripto paraların toplam değerinin ise şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu ifade edildi. Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu belirtti. Monaco, tutuklamaların kripto para biriminin "suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını" gösterdiğini ifade etti.
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