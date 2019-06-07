Dev Şirket İçin Yolun Sonu mu Geldi?
Geçtiğimiz günlerde büyük bir başarıya imza atan dev şirketten herkesi şaşırtan bir haber geldi: Kapanabilir!
- Levent Öztürk
Görünene göre Paul Allen'ın uzay firması Stratolaunch Systems Corporation çalışmalarını durduruyor. Reutrers'ın söylediğine göre firma kapanmaya hazırlanıyor ama aynı zamanda da varlıklarını ve fikri mülkiyetini satma ihtimalini inceliyor. Engadget ile konuşan bir sözcü bu haberi doğrulamaz veya yalanlamazken, Stratolaunch'ın çalışmaya devam ettiğini ve "paylaşılacak haber olduğu zaman bir güncelleme sağlayacağını" söyledi.
Stratolaunch, 2011 yılında Paul Allen tarafından havadan yörüngeye fırlatma sistemi geliştirme amacıyla kurulmuştu. Bu yılın Ocak ayında, Allen'ın ölümünden birkaç ay sonra ilk problemlerini yaşamaya başlamıştı ve çalışmalarını küçültmekte olduğunu duyurmuştu. Firma, yeni bir roket motoru türü ve uzay uçağı da dahil olmak üzere fırlatma araçları üretme planlarına devam etmeme kararı verdi. Bir açıklamada, bunun yerine Dünya'nın en büyük hava aracını geliştirme ve Northrop Grumman Pegasus XL roketinin demo fırlatmasına odaklanmaya karar verdiğini duyurmuştu. Söylenilene göre bu kararın bir parçası olarak yaklaşık 50 çalışan işten ayrılmıştı ve uçak üzerinde çalışan 20 kişi firmada kalmıştı.
Bu yavaşlamaya rağmen Stratolaunch, Dünya'nın en büyük hava aracını Nisan ayında ilk defa uçurmayı başarmıştı. Yaklaşık 120 metre kanat açıklığına sahip olan devasa uçak, 10 kilometre yüksekliğinde iken roketlerini havada bırakarak uzaya yolculuklarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştı. Eğer Stratolaunch'un kapanmaya hazırlandığı ve varlıklarını satacağı doğruysa, gelecekte bu uçağı farklı bir markanın bayrağın altında roketleri fırlatırken görmemiz mümkün olabilir...
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