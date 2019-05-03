Dev Şirketleri Uçurumdan Alan 7 Efsane!
Bir zamanlar batmanın eşiğine gelen 7 dev şirketi adeta uçurumun kenarından alan 7 efsane ürünü listeledik...
Bazı ürünler vardır; batmak üzere olan bir şirketi bataklıktan kurtarmakla kalmaz, onları adeta uçurur. Tarih boyunca bu tanıma giren pek çok ürün bulmanız mümkün. Biz de geçmişe gidip, bu ürünlerden 7 tanesini sizlere hatırlatmak istedik.
Listemizde bulacağınız ürünler, batmak üzere olan dev şirketlerin pes etmemesi ve ortaya yenilikçi ürünler çıkarmak için çalışması gerektiğini kanıtlıyor.
İşte Intel, AMD, Creative ve Nvidia gibi dev teknoloji şirketlerini batmaktan kurtaran ve hayata döndüren 7 ürün! Galerimizde.
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