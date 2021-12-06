Dev Şirketten Bilgisayarlar İçin "Kuantum Uyarısı" Geldi!

Analiz firması IDC, kuantum hesaplama ön plana çıktıkça klasik hesaplamanın önümüzdeki on yılda tükeneceğini söylüyor. Bu yorum, IDC'de performans yoğun hesaplama için küresel araştırma lideri olan Peter Rutten tarafından yapıldı. Kuantum hesaplama harcamalarının 2020'de 412 milyon dolardan 2027'de 8,6 milyar dolara çıkacağını belirten bir de rapor yayınlandı.
Rutten açıklamasında şöyle diyor: "Birçok kritik problemin çözümü için, geleneksel hesaplamanın gücü önümüzdeki on yılda tükenecek ve kuantum hesaplamanın yeni nesil performans yoğun hesaplama olarak yerini aldığını göreceğiz."
IDC'ye göre, kuantum bilgi işlem harcamalarındaki büyük artış, yoğun bilgi işlem iş yüklerini gerçekleştirme ihtiyacı, kuantum bilgi işlemde atılımlar ve bir hizmet altyapısı ve platform pazarı olarak olgunlaşacak kuantum bilgi işlem sayesinde çözülecek. Bir atılım örneği olarak, IBM kısa süre önce en son kuantum işlemcisinin, kuantum bilgisayarların kullanışlı uygulama için klasik bilgisayarlardan daha iyi performans gösterebilmesi açısından ileriye doğru büyük bir adım olduğunu duyurdu, ancak henüz tam olarak hazır değil.
IDC, endüstrinin kuantum hesaplamaya milyarlarca dolar harcamasını beklediğini ve böylece kitlesel bir izleyici kitlesi için daha çekici hale gelmesini beklediğini düşünüyor. Harcama, mevcut nesil kuantum bilgisayarların sınırlamalarının üstesinden gelmeye yardımcı olacak ve teknoloji için yeni kullanım örneklerine yol açacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın