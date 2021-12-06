Dev Şirketten Bilgisayarlar İçin "Kuantum Uyarısı" Geldi!

Pazar analiz şirketi IDC, geleneksel bilgi işlemin önümüzdeki on yıl içinde "gücünü tüketeceğini" söyleyerek, teknoloji dünyasına "kuantum uyarısı" yaptı!

IDC'den bilgisayarlar için "kuantum uyarısı"

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