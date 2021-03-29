Devlet Başkanına, Yanlış COVID-19 Bilgileri Nedeniyle Facebook Yasağı Geldi

Facebook, siyasi liderlere COVID-19 hakkında yanlış bilgiler yaymaları nedeniyle ceza kesmeye devam ediyor. Venezuela başkanı Nicolas Maduro'ya kekik bazlı bir ilaç olan Carvativir'in COVID-19'u iyileştirdiğine dair desteklenmeyen iddiaları dile getirmesi nedeniyle, Facebook tarafından kesilen ceza 30 günlük yasak oldu. Maduro'nun sayfası halen görünür durumda, ancak başkan engel kalkana kadar daha fazla içerik yayınlayamayacak.
Bir video gönderisinde Maduro, Carvativir'in "mucize düşüşleri" olduğunu ve hiçbir yan etkisi olmaksızın COVID-19'u önlemek ve tedavi etmek için kullanılabileceğini iddia etmişti. Bir Facebook sözcüsü, sosyal ağın Dünya Sağlık Örgütü rehberliğini izlediğini ve herhangi bir ilacın COVID-19 tedavisi için söz konusu olmadığını belirtti ve Facebook'un Maduro'yu topluluk kurallarını defalarca ihlal ettiği gerekçesi ile engellediğinin altını çizdi.
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