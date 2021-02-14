Dijital Dolmuşlar İstanbul'da!

Tüketici ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan N Kolay, ulaşıma dijital bir soluk getiriyor. İstanbullular, indiBindi mobil uygulaması aracılığıyla sarı dolmuşta saniyeler içinde ücretini ödeyebilecek, dolmuşa binmek için ana durağa gitmek zorunda kalmayacak.
Türkiye'nin en büyük yatırım bankası Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay, yenilikçi çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Geliştirilen indiBindi mobil uygulaması ile İstanbullular dolmuşlarda artık QR kod ile temassız ödemeyi kullanabilecek. Üstelik uygulamadan rezervasyon yapabilecek, durakta beklemeyecek.
Teması sıfırlayan uygulama
İstanbul Taksi Dolmuş Hizmetleri Derneği iş birliğiyle geliştirilen uygulama ile dolmuşlarda temas sıfırlanacak, ödemeler QR üzerinden yapılabilecek. Ayrıca sarı dolmuş olarak bilinen araçlarda İstanbullular rezervasyon da yapabilecek, böylece ilk durağa ulaşmak zorunda kalmayacak.
Bunun yanı sıra dolmuş sürücüleri de uygulama aracılığıyla ödemeleri anlık takip edebilecek, rezervasyon özelliğini kullanarak ana durakta bekleyerek zaman kaybetmeyecek.
İlk yolculuk hediye
Mastercard'ın Masterpass çözümü güvencesiyle kart bilgilerinin saklandığı indiBindi, kullanıcılarına ilk dolmuş yolculuğunu armağan ediyor. Ayrıca her yolculukta toplanan puanlarla, biniş hakkı kazanılıyor. İlk adımda İstanbul Kadıköy'de kullanıma açılan indiBindi'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'de de yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor.
Toker: Elden ele para uzatma devri kapanıyor
Aktif Bank'ın N Kolay çatısı altında sektörde fark yaratan çalışmalara imza attığını belirten Aktif Bank Perakende, Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Betügül Toker, "Pandemi ile artan hijyen gerekliliği, temassız uygulamaların hayatımızdaki önemini bir hayli artırdı. Bu süreçte özellikle 'elden ele ücret ödenen' ve hala nakit paranın dolaştığı şehir içi ulaşım araçlarında hem yolcular hem de şoförler için risk yükseldi. Bu iç görüden yola çıkarak yeni uygulamamız indiBindi'yi hayata geçirdik ve ihtiyaç duyduğumuz hijyeni, hızı, kolaylığı bu uygulamada buluşturduk. Türkiye'de oldukça yaygın olarak kullanılan ve bizim ulaşım kültürümüzün bir parçası olan dolmuşlara temassız ödeme teknolojisini entegre ederek, hayatı kolaylaştırmak ve riski minimize etmek istedik. Önümüzdeki dönemde uygulamanın sınırlarını genişleterek, bu deneyimi Türkiye'yle paylaşmak istiyoruz" dedi. Toker, "Eskiden dolmuşa binmek için sıra beklenirdi. Ya da ana merkez durağa gidilmesi gerekirdi. Buna da bir çözüm bulduk. Artık evden çıkmadan önce dolmuş rezervasyonunuzu yaparak, durakta binme rahatlığına kavuşuyorsunuz. Koşturmaya gerek kalmadan, herkes dolmuşuna ücretini de mobil uygulamadan ödeyerek binecek. Üstelik bedava biniş hakkı kazanacak ve nakit taşımak zorunda kalmayacak," sözlerini ekledi.
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