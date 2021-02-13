Samsung, Galaxy Cihazların Quick Share Özelliğini Windows 10'a Taşıyor

Samsung, Galaxy cihazlar arasında kolay dosya transferi yapılmasını sağlayan ve 1 yıl önce hayata geçirdiği Quick Share özelliğini Windows 10'a da taşımaya hazırlanıyor.

Samsung'dan Windows 10 müjdesi

Samsung, yaklaşık 1 yıl önce Quick Share adını verdiği yeni dosya paylaşma özelliğini yayınlamıştı. Bu özellik, Galaxy cihazlar arasında, bir P2P Wi-Fi ağı aracılığı ile kolayca dosya paylaşmayı mümkün hale getiriyor. Başka bir deyişle Quick Share için, iOS'un AirDrop özelliğinin Samsung Galaxy versiyonu demek de mümkün.

İşte bu özellik, şimdi Samsung tarafından Windows 10'a da getiriliyor. Samsung ve Microsoft, Quick Share'i Windows 10'a taşımak için birlikte çalışıyor. Quick Share Windows 10'a dahil edildiğinde, iki Galaxy cihaz arasında olduğu gibi, bir Galaxy cihaz ve Windows 10'lu bir bilgisayar arasında dosya transferi için oldukça kullanışlı bir kablosuz yol daha ortaya çıkmış olacak.

Şu anda Android cihaz kullanıcılarının Windows 10'a bağlanmak için Your Phone uygulaması gibi bazı seçenekler zaten var. Ama Quick Share'in, tüm bu seçeneklere göre çok daha kolay bir yol sunacağı kesin.

Quick Share'in Windows 10'a ne zaman geleceği henüz belli değil. Ama çok fazla bekleyeceğimizi de düşünmüyoruz.

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