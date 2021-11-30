Dijital (Sanal) Bir Arazi Satın Almak İçin Servet Döker miydiniz?

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuru ile, Kanadalı bir yatırım firmasının, yakın zamanda kripto para birimi ile yaklaşık 2,5 milyon dolarlık dijital bir "arsa" satın aldığını açıklandı. Toplam 2,43 milyon dolarlık satın alma, türünün rekor kıran en büyük örneği olarak karşımıza çıkıyor.
Merkezi olmayan finansa (De-Fi) odaklanan Tokens.com, satın alma işlemini, avatarları özelleştirmek, gayrimenkul elde etmek ve diğer üyelerle etkileşim kurmak için kripto para biriminin harcandığı blok zinciri tabanlı bir meta veri tabanı olan Decentraland'da yaptı.
Tokens.com'un söylediğine göre, arazi "Decentraland'daki Fashion Street bölgesinin kalbinde yer alan 116 parsel mülk" ve 565 metrekare araziye denk geliyor. Bu alan, dijital defileler düzenlemek ve moda markalarıyla e-ticaret hizmetlerini genişletmek için kullanılacak.
Kısa süre önce Meta olarak yeniden markalanan Facebook da, "sizinle aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanlarla oluşturabileceğiniz ve keşfedebileceğiniz bir dizi sanal alan" olacağını söylediği kendi metaverse'ini oluşturmak için 50 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.
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