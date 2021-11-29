Microsoft Edge'in Yeni Özelliği: Super Duper Secure Mode Nedir?

Microsoft Edge'de yeni bir güvenlik dönemi başlıyor. Tarayıcıya eklenen Super Duper Secure Mode nedir? Nasıl aktive edilir?

  • Levent Öztürk
Microsoft Edge'e Super Duper Secure Mode geldi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Call of Duty: Vanguard İncelemesi
Spotify'da Bir Dönem Bitiyor; Araba Görünümü Özelliği Emekli Oluyor!
Sadece 10 Dakika Yaşayan (Sanal) Süper Bilgisayar
ASUS, ProArt Display PA32UCG Modelini Piyasaya Sundu
Linux'ta Gizlenen Sinsi Düşman: "31 Şubat" Tarihinde Gizleniyormuş!

 

 