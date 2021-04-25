Dijital Sanat Eserleri NFT ve 845 Bin $ Harcanan Dijital Kediler Gündemde

Son günlerde sanat dünyasının teknoloji ile olan buluşmasında NFT ve beraberinde blok zinciri teknolojilerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Öyle ki bu teknolojiler aracılığıyla, satışa çıkan sanat eserinden tutun da ilk atılan tweetlere ya da 845 bin dolar harcanan dijital kedilere kadar varmış durumda. Peki bu çılgınlık nereye gidiyor?