Canon'dan Dünyada Bir İlk: Odaklanma Şampiyonu Üç Yeni RF Lens

Canon, dijital kamera sektöründe özellikle profesyonelleri hedeflediği EOS R sistemine özel ürettiği yeni lenslerini tanıttı. Bu lensler sayesinde makinenin odaklanma hızı hiç olmadığı kadar artarken görüntüler çok daha fazla büyütülebiliyor.