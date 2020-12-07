Dijitsu'dan 65" 4K Android TV Deneyimi

Elektronik eşya ve küçük ev aletleri sektöründe ürün yelpazesini sürekli genişleten yerli marka Dijitsu, yeni Android 4K Ultra HD akıllı teknolojilerle donatılmış '65DS8800' TV'yi satışa sundu.

Dijitsu'dan 65" 4K Android TV Deneyimi

Elektronik eşya ve küçük ev aletleri sektöründe ürün yelpazesini sürekli genişleten yerli marka Dijitsu, yeni Android 4K Ultra HD akıllı teknolojilerle donatılmış '65DS8800' TV'yi satışa sundu.

Dijitsu Android TV '65DS8800', 65 inç büyük ekran, 4K 3840X2160 çözünürlüklü olmasının yanı sıra, 178 derece görüş açısı ile yüksek kalitede bir deneyim yaşatıyor.

Android'in sunduğu avantajlar.

Evde daha çok zaman geçirdiğimiz bugünlerde sıklıkla kullanılan, Netflix, Prime Video, Blu TV, Tivibu Go, Youtube, Facebook gibi uygulamalara kolaylıkla erişebilmeyi sağlıyor.

Yüksek ses gücü ile kusursuz görüntüleri ekrana taşıyor.

4K yayın yapan TV kanalları ve aynı çözünürlükteki multimedya içeriklerini görüntü kaybı olmadan gerçekçi renklerle ekrana yansıtan Android TV, aynı zamanda yüksek ses deneyimi vaad ediyor. Öte yandan 3 HDMI bağlantı noktası ile aynı anda oyun konsolu, medya oynatıcı ve AVR aygıtlarını bağlayabilme özellikleriyle geniş oturma odalarına sahip büyük ekran tercih eden tüketiciler için uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Dijitsu ürünleri, Türkiye'nin her yerinde Teknosa, Migros, BİM, A101 gibi önde gelen zincir marketlerinde ve Hepsiburada pazar yerinde online satışa sunuluyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 10 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Günün En çok Okunanları
Galaxy S21, Eski Samsung Cihazlarını Destekleyecek mi?
Arktik Buzulların Erimesiyle, Binlerce Yıllık Virüsler de Geri Dönüyor!
Dijitsu'dan 65" 4K Android TV Deneyimi
The Walking Dead'deki salgından önce Daryl Dixon'ın hayatı nasıldı?
Uzaydaki İlk COVID-19 Testi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Gerçekleşiyor

 

 