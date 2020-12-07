Dijitsu'dan 65" 4K Android TV Deneyimi

Elektronik eşya ve küçük ev aletleri sektöründe ürün yelpazesini sürekli genişleten yerli marka Dijitsu, yeni Android 4K Ultra HD akıllı teknolojilerle donatılmış '65DS8800' TV'yi satışa sundu.
Dijitsu Android TV '65DS8800', 65 inç büyük ekran, 4K 3840X2160 çözünürlüklü olmasının yanı sıra, 178 derece görüş açısı ile yüksek kalitede bir deneyim yaşatıyor.
Android'in sunduğu avantajlar.
Evde daha çok zaman geçirdiğimiz bugünlerde sıklıkla kullanılan, Netflix, Prime Video, Blu TV, Tivibu Go, Youtube, Facebook gibi uygulamalara kolaylıkla erişebilmeyi sağlıyor.
Yüksek ses gücü ile kusursuz görüntüleri ekrana taşıyor.
4K yayın yapan TV kanalları ve aynı çözünürlükteki multimedya içeriklerini görüntü kaybı olmadan gerçekçi renklerle ekrana yansıtan Android TV, aynı zamanda yüksek ses deneyimi vaad ediyor. Öte yandan 3 HDMI bağlantı noktası ile aynı anda oyun konsolu, medya oynatıcı ve AVR aygıtlarını bağlayabilme özellikleriyle geniş oturma odalarına sahip büyük ekran tercih eden tüketiciler için uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Dijitsu ürünleri, Türkiye'nin her yerinde Teknosa, Migros, BİM, A101 gibi önde gelen zincir marketlerinde ve Hepsiburada pazar yerinde online satışa sunuluyor.
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