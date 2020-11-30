Dikkat! Sahte Mürekkep Garantiden Çıkarıyor!

Tüketiciler internette orijinal gibi satılan sahte mürekkepler nedeniyle arıza riskiyle karşı karşıya kalıyor. Neredeyse orijinalin yarı fiyatına satılan taklit mürekkepler yazıcıların arızalanmasına sebep oluyor ve ürünleri garanti kapsamından çıkarıyor. Epson, orijinal ve sahte sarf malzemesinin birkaç yöntemle nasıl ayırt edileceğini anlatıyor.