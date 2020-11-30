Dikkat! Sahte Mürekkep Garantiden Çıkarıyor!

Tüketiciler internette orijinal gibi satılan sahte mürekkepler nedeniyle arıza riskiyle karşı karşıya kalıyor. Neredeyse orijinalin yarı fiyatına satılan taklit mürekkepler yazıcıların arızalanmasına sebep oluyor ve ürünleri garanti kapsamından çıkarıyor. Epson, orijinal ve sahte sarf malzemesinin birkaç yöntemle nasıl ayırt edileceğini anlatıyor.

Sahte Mürekkep Garantiden Çıkarıyor!

Yazıcılarda sahte sarf malzemelerini kullanmak maliyet artışı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Tüketicilerin farkında olmadan aldığı sahte mürekkepler, yazıcılarda arızaya neden olup kullanılamaz hale getiriyor. Bu nedenle mürekkebin orijinal olduğundan emin olmak veya satın alınan kaynağı tanımak önem kazanıyor. Baskı teknolojileri geliştikçe pazara giren sahte mürekkep ve kartuş üreticileri artıyor. Ancak kullanıcılar, bilerek ya da bilmeden bu sahte ürünleri tercih ettiklerinde çok daha pahalı bir çözümü satın alıyorlar.

Garanti dışında bırakıyor

Epson'un tanklı yazıcıları, ücretsiz üç yıl garantiyle geliyor. Ar-Ge'ye günlük 1.3 milyon dolar yatırım yapan Epson, teknolojisine güveniyor ve ürünlerine 3 yıl garanti veriyor. Ancak sahte mürekkep kullanıldığında cihazlar garanti kapsamı dışında kalabiliyor ve kullanıcıya ciddi maliyet çıkabiliyor. Yani orijinal alan kendini de garantiye alıyor.

Nasıl ayırt edilir?

Orijinal olmayan sarf malzemeleri, orijinal mürekkeplerden daha ucuza satıldıkları için daha cazip algılanıyorlar. Peki bu mürekkepleri orijinalinden ayırmak zor mu? Aslında biraz araştırma ve incelemeyle kolayca ayrılabileceğini görebilirsiniz.

1 - Fiyatı şaşırtıcı derecede uygunsa dikkat:

İlk etapta orijinal olmayan tüm mürekkep ve tonerler kendilerini satış fiyatlarıyla ele veriyorlar. Sıklıkla online ticaret sitelerinde karşımıza çıkan bu ürünler birbirleriyle olan rekabet sebebiyle orijinal ürünlerin çok altında rakamlarla yer buluyorlar. Yani fiyatlar gerçek olamayacak kadar iyiyse muhtemelen gerçek değildir.

2 - Yetkili satıcıdan alınmalı:

Orijinal olmayan ürün satıcıları genellikle yüzde 100 orijinal gibi başlıklarla satış yaparlar. Tüketicinin bu farkı anlaması neredeyse imkansızdır bu nedenle sadece Epson'un yetkili satıcılarından sarf malzemesi alınmalıdır.

3 - Kilit nokta ambalaj:

Orijinal olmayan mürekkep satıcıları, ambalajlarına da ancak mürekkepleri kadar özen gösterirler; daha fazlası değil. Soluk marka logosu, mürekkep veya toner tozu sızması, güvenlik mührü, kutudaki yazım hataları ve hologramsız ambalaj sahte sarf malzemesini ele veriyor.

4 - Nereden almalı?:

Tüketicilere yetkili satış kanallarından ve perakende mağazalarından alışveriş yapmaları öneriliyor.

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