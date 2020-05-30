Paralel evren konulu filmler: IMDb puanlarına göre en iyileri seçtik

En iyi paralel evren filmlerini seçtik! Paralel evren filmleri sevenler bu listeyi kaçırmamalı! Paralel evren konulu filmler, NASA'nın neredeyse her açıklamasından sonra gündeme geliyor. "Yeni bir gezegende, farklı bir zaman diliminde yaşayan yeni bir ben" fikri herkese çekici geliyor. İşte paralel evren konulu IMDb puanı en yüksek filmler...