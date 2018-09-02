Disney'in Yeni Hizmetinin Adı, Disney Play
Disney'in yolda olan yeni yayın hizmetinin yılı ve adı belli oldu!
Görünene göre Disney'in 2019'da yayınlanacak ve Netflix'ten pek çok içerik alacak yayım hizmeti 'Disney Play' olarak adlandırılacak.
Variety'nin söylediğine göre, Disney CEO'su Bob Iger'in Sun Valley, Idaho'daki Allen & Co. konferansı sırasında yaptığı referanslarda bu adı kullandı ve şirketin planının Netflix film ve TV serilerini kaldırarak, Disney Play'e ücretli üyelik için anahtar satış öğeleri olarak kullanmak olduğunu söyledi.
Bununla birlikte Iger, yatırımcıların yeni hizmet beklentisini de dengelemeye çalıştı. Hizmetin, Netflix'in şu anda üretmekte olduğu orijinal içerikler ile aynı genişlikte bir içerik sunmayacağını ve Disney Play'i desteklemek için mevcut yayın ve uluslararası lisans anlaşmalarından her şeyi tamamen çekmeyeceğini belirtti. Örneğin, Disney 2016 yılında, 2022 yılına kadar Star Wars filmleri için Turner ile bir yayın hakkı anlaşması imzalamıştı ve bu da Disney Play'in bir konsept olarak şirket için ne kadar yeni olduğunu gösteriyor.
Iger ayrıca Disney Play'in Netflix'ten daha uygun fiyata sahip olacağını ve ay başına 8 ila 14 dolar arasında olacağını belirtti. Netflix, ABD'de HD izleme için şu anda aylık 10,99 ABD doları bedeline sahip.
Bu şüphesiz hem çocuklar hem de yetişkinler için büyük ölçüde fantezi ve bilim-kurgu içeriğinden oluşan popüler bir koleksiyona sahip olan Netflix'e büyük bir darbe olacak. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Netflix, yeni içerik anlaşmalarında yılda milyarlarca dolar harcıyor.
Variety'nin söylediğine göre Iger, 2019'da yayımlanacak olan Disney Play'i "takvimde 2019 yılı boyunca şirketin en büyük önceliği" olarak belirtildi...
Levent Öztürk
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