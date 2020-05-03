DJI Tello ile Drone Keyfi Çocuklar İçin Daha Eğlenceli ve Güvenli

DJI'ın en küçük drone'u olan Tello, ufak ve hafif yapısıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin güvenli ve keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. DJI Tello, daha önce hiç drone kullanmayanların bile akrobatik uçuşlar yapabilmesini sağlarken, dahili kamerasıyla sosyal medya için profesyonel videolar çekebiliyor.

DJI Tello ile Çocuklara Özel Drone Keyfi

Akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlardan kumanda edilebilen drone'lar, teknolojinin eğlenceli yönünü ortaya çıkartmaları sayesinde son dönemin en popüler cihazları arasında yerini aldı. Ancak çok sayıda kontrol özelliğine sahip olmaları, büyük ve sert malzemeden üretilmeleri sebebiyle drone'lar bugüne kadar çocuklardan çok yetişkinlere hitap ediyordu.

Herkes akrobatik uçuşlar yapabilir

Bikom Güvencesiyle sunulan Tello, çocuklar için güvenli ve keyifli bir drone deneyimi sağlıyor. Ufak boyutları ve sadece 80 gramlık ağırlığı ile dikkat çekmesinin yanında, yumuşak ve korumalı pervaneler, bağlantı kopsa bile yumuşak iniş yapabilme gibi özellikleri ile çocuklar tarafından güvenle uçurulabiliyor.

Mobil uygulaması ile 100 metreye kadar mesafeden kolayca kumanda edilebilen Tello, havaya atarak yükselme, 360 derece dönebilme ve el üzerinde zıplama hareketleriyle akrobatik bir uçuş deneyimi yaşatıyor ve çocukların kapalı ortamlarda bile kendilerini daha iyi ifade etmelerini ve eğlenmelerini sağlıyor.

Profesyonel drone videolarını sosyal medyada paylaşın

Çift anteni ile kamerasından mobil cihazlara canlı görüntü aktarabilen Tello ile ister evde, bahçede, ofiste, isterseniz de dışarıda olun, dünyayı drone gözünden eğlenceli videolara dönüştürüp, çocuklarınızla birlikte eşsiz anılar biriktirebilirsiniz.

Bulunduğu ortamda daire çizebilen, 360 derece dönebilen, uzaklaşarak yükselebilen drone'un EZ Shots özelliği ile profesyonel videolar hazırlayıp sosyal medyada da paylaşmak mümkün.

Çocuğunuzun veya sizin yeni arkadaşınız olacak Tello'ya, Troy, Arçelik veya Gürgençler'in online mağazalarından 599 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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