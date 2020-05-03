DJI Tello ile Drone Keyfi Çocuklar İçin Daha Eğlenceli ve Güvenli

DJI'ın en küçük drone'u olan Tello, ufak ve hafif yapısıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin güvenli ve keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. DJI Tello, daha önce hiç drone kullanmayanların bile akrobatik uçuşlar yapabilmesini sağlarken, dahili kamerasıyla sosyal medya için profesyonel videolar çekebiliyor.