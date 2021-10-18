DJI'ın Heyecanla Beklenen Yeni Gimbal Modeli OM 5 Türkiye'de!

DJI, drone sektörü başta olmak üzere aksiyon kameralar, el gimbalları, kodlanabilir robotlar olmak üzere görüntü teknolojilerinde dünya liderliğini koruyor... Çin menşeili bir şirket olan ve global pazarda yaklaşık yüzde 80 pazar payına ulaşan DJI, dünyanın dört yanında teknoloji severlere ulaşıyor. 2020 itibariyle ABD İç İşleri Bakanlığı'nda bulunan insansız hava araçlarının yüzde 77'sini tedarik eden DJI, insansız hava araçları ürünleriyle koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke tarafından tercih ediliyor. Termal kameralar ateş ölçümü yaparken, yerleşik ses sistemleriyle maske kullanımı konusunda uyarılar yapılıyor. Amerika, Avrupa ve Asya başta olmak üzere tüm dünyaya devrim niteliğindeki ürünler ve çözümler sunan marka; film yapımı, inşaat, denetim, acil müdahale, tarım, koruma ve diğer birçok sektördeki uygulamalar için geliştirdiği fonksiyonel ürünleriyle 100'den fazla ülkede kullanıcılarıyla buluşuyor. DJI'ın Türkiye'deki tek resmi distribütörü olan Karfo Karacasulu'nun başarı hikayesi 1954 yılında fotoğraf makinesi, baskı kağıdı, film, baskı kimyasalları, baskı ekipmanları gibi fotoğraf materyallerinin Hanimex Vivitar, Agfa, Kodak ve Fuji gibi firmalardan ithalatı ve dağıtımı ile başladı. Nikon, Lexar, Polaroid gibi değerli markaların da distribütörlüğünü alan Karfo Karacasulu Türkiye'de görüntüleme sektörünün büyümesine destek oluyor.
DJI OM 5, İçerik Üretimi İçin Gerekli Bütün Özelliklere Sahip...
Birçok farklı sektöre çözüm üreten DJI, görüntü teknolojileri sektöründe yarattığı teknolojik farklarla hep takip edilen, beklenen markaların başında geliyor. DJI OM 5'de son dönemin merakla beklenen gimbal modeliydi ve artık satışta. Katlandığında avuç içi boyutunda olan DJI OM 5, akıllı telefonun kasasının üzerinden geçen, daha iyi koruma sağlayan ve öncekinden daha fazla akıllı telefon modeliyle uyumlu yeni tasarlanmış bir telefon tutucuya sahip. Popüler Osmo Mobile serisine en son eklenen DJI OM 5 akıllı telefon sabitleyici, içerik oluşturma için dinamik açılar ve çekim olanakları sağlayan yenilikçi bir dahili uzatma çubuğu da sunuyor. Uzatma çubuğu, içerik oluşturmak için dinamik açılar ve çekim olanakları sağlıyor. Gövdesine eklenen fazladan bir buton ile kullanıcılar DJI OM 5'in temel özelliklerine ve işlevlerine daha kolay erişebiliyor ve bunları kontrol edebiliyor. Çeşitli aksesuarlarla da desteklenen DJI OM 5, en mükemmel içeriğe ulaşmayı hedefliyor. Yeni 'Dolgu Işığı Telefon Tutucu', fotoğraflar ve videolar için parıltılar ekleyen yerleşik bir yardımcı ışığa sahip manyetik bir tutucu. DJI OM 5 ayrıca bilek kayışı, mini tripod ve saklama çantası gibi diğer kullanışlı aksesuarlarla destekleniyor.
En Hareketli Anlar Sabitleniyor.
DJI'ın ünlü 3 eksenli sabitleme teknolojisinin yardımıyla zorlayıcı anları daha akıcı bir şekilde yakalamak mümkün. Videografide yeni olanlar için, 30 sete kadar önceden ayarlanmış çekim eğitimi sağlayan ve tek bir parlak videoda otomatik düzenlemeyi destekleyen yeni ShotGuides özelliği oldukça güvenilir. Yeni güncellenen ActiveTrack 4.0, artık 5 m/s'de 3x'e kadar yakınlaştırmayı destekliyor ve hareket halindeyken bile karenin merkezindeki konuyu hassas bir şekilde tanımlıyor ve sabit bir şekilde takip ediyor. Üç ayrı panorama özelliği ile manzaranın bütünlüğünü koruyan DJI OM 5, fotoğraf tutkunları için hayat kurtarıcı olmaya aday... 3x3 panorama, 240°panorama ve kullanıcının benzersiz ve yaratıcı bir efekt için bir kişinin veya konunun birden çok versiyonunu tek bir çekime eklemesine olanak tanıyan "CloneMe" panorama dahil olmak üzere daha geniş bir perspektif yakalamak için üç yaratıcı panorama seçeneği arasından seçim yapılabiliyor.
Tüm Fonksiyonlar Mükemmel Deneyim İçin Tasarlandı.
DJI OM 5'i kontrol etmek için el hareketleri kullanılarak video kaydını kolayca başlatılabilir, durdurulabilir veya fotoğraf çekilebilir. Titiz bir otomatik zamanlayıcı olmadan epik bir selfie veya grup çekimi yapmak için ideal bir araç. Görsel olarak çekici bir sinema görünümü olan DJI OM 5, Alfred Hitchcock tarafından popüler hale getirilen dramatik arka plan kaymasını yaratmak için yakınlaştırma işlevini otomatik olarak ayarlıyor. Timelapse'ı kullanarak zamanın geçişini hızlandırılmış bir biçimde göstermek mümkün; Gimbal için ayarlanmış hareket noktaları ekleyen Motionlapse; veya Gimbal ile fiziksel olarak hareket etmek için Hyperlapse modları eklendi. Her üç mod da Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) teknolojisinin yanı sıra ilave bir pürüzsüzlük seviyesi için 3 eksenli gimbal kullanıyor. DJI Mimo uygulamasında ve joystick kullanılarak etkinleştirilen gimbal, dönme efekti vermek için telefonu döndürüyor. İçeriğe yaratıcı bir dönüş eklemek için önceden ayarlanmış şablonlardan biri seçilebiliyor. DJI OM 5, sosyal medyada paylaşmak için hazırlanan hızlı video içeriklerinde önceden ayarlanmış hareketler, müzik ve renk paletleri kullanılabiliyor. Otomatik rötuş ve özelleştirilmiş parametre ayarlarını destekliyor. Öne bakan kameraya geçildiğinde Glamour Effects otomatik olarak etkinleştiriliyor.
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