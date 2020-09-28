Yarasa Sürüsü, ABD'deki Hava Radarlarına Böyle Yakalandı

Büyük bir yarasa sürüsü, ABD'nin Phoenix eyaletinin üzerinden geçerken, hava radarlarına işte böyle yakalandı.

  • Levent Öztürk
Phoenix'te yarasalar radara yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Phoenix, Arizona'da ortaya çıkan büyük bir yarasa kolonisi, (ABD) Ulusal Hava Hizmetleri (NWS) radarını adeta ele geçirdi. Meteorologlar ilk önce bu büyük yarasa sürüsünün yağmur bulutu olabileceğini düşünmüşlerdi. Ancak kısa bir süre sonra, bu bulutların toplu bir şekilde uçan bir Meksika serbest kuyruklu yarasası sürüsü olduğu anlaşıldı. NWS, yarasalarla gelen bu çılgınlık hakkında etkileyici bir GIF paylaştı.

Radar, muhtemelen yarasaların bir mağara ya da tünelden çıkmalarını, daha sonra da Phoenix etrafında gezinerek yiyecek böcek aramalarını yakaladı. Ayrıca Phonenix gecelerinde tek bir yarasa türünün bulunmadığını da belirtmekte fayda var. Arizona'da, 28 yarasa türünün görülebileceği tahmin ediliyor.

NWS, GIF'in de bulunduğu yukarıdaki tweet'te takipçilerine bunun ne olabileceği hakkındaki tahminlerini sormuştu. Bir gün sonra gönderilen bir başka tweet ile de pek çok kişinin doğru tahmin ettiği ancak şakalı bir şekilde bunun "kesinlikle chupacabra, taco, uzaylı veya cinsiyet duyurma partisi olmadığı" belirtilerek yarasa olduğu açıklandı.

Yarasalar, genellikle yaz mevsimini geçirmek için Arizona'ya göç ediyorlar ve Arizona Avcılık ve Balıkçılık Dairesi, yarasaları izlemek isteyenler için en iyi noktalar hakkında bilgi veriyor. Daire, yarasaların ortaya çıkmasının korkulacak bir şey olmadığını, ancak muhtemelen birini yakalamaya çalışmanızın tavsiye edilecek bir şey olmadığını belirtiyor: "Yarasalar, üstün seyahat yetenekleri sayesinde sizle temas etmeden çevrenizde dönebilir. Ancak bir yarasayı yerden almaya çalışmamalısınız. Tüm vahşi hayvanlar gibi yarasalar kendilerini korumak için ısıracaklardır. Yarasalar, kendilerine müdahale etmeyen kişiler için çok az tehlike yaratıyorlar."

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