Donanım Devi Intel, Yaşanan Büyük Hack Olayının Şokunu Atlatmaya Çalışıyor

Büyük bir hack'e maruz kalan Intel'in mühendislik bilgileri internete sızdı! İşte Intel'i vuran olayın ayrıntıları...

Donanım devi Intel fena hack'lendi

Intel'in mühendislik dosyalarını içerdiği söylenen 20GB'lık bir dosya klasörü, internete sızdı.

Tom's Hardware'in raporuna göre sızan bilgiler, Intel'den bu senenin başlarında çalındı. Sızıntının sorumlusu olan kişi, sızdırdığı bilgilerin daha önce yayınlanmadığını ve gizli olarak sınıflandırıldığını söylüyor. Paylaşılan şifreli .zip dosyalarına "Intel123" veya "intel123" gibi parolalarla ulaşılabiliyor. Bu parolalar, Intel tarafından belirlenmiş olabilir.

Intel, sızıntının "Intel Kaynak ve Tasarım Merkezi'nden gelmiş olabileceğini" söylüyor. Firma burada müşterilerinin, ortaklarının ve şirket içerisine erişim izni olan diğer dış tarafların bilgilerini tutuyor.

Sızıntı içerisindeki başlıklar arasında şunlar bulunuyor:

Intel ME Bringup guides + (flash) tooling + samples for various platforms
Kabylake (Purley Platform) BIOS Reference Code and Sample Code + Initialization code (some of it as exported git repos with full history)
Intel CEFDK (Consumer Electronics Firmware Development Kit (Bootloader stuff)) SOURCES
Silicon / FSP source code packages for various platforms
Various Intel Development and Debugging Tools
Simics Simulation for Rocket Lake S and potentially other platforms
Various roadmaps and other documents
Binaries for Camera drivers Intel made for SpaceX
Schematics, Docs, Tools + Firmware for the unreleased Tiger Lake platform
(very horrible) Kabylake FDK training videos
Intel Trace Hub + decoder files for various Intel ME versions
Elkhart Lake Silicon Reference and Platform Sample Code
Some Verilog stuff for various Xeon Platforms, unsure what it is exactly.
Debug BIOS/TXE builds for various Platforms
Bootguard SDK (encrypted zip)
Intel Snowridge / Snowfish Process Simulator ADK
Various schematics
Intel Marketing Material Templates (InDesign)

Klasörde Intel kaynak kodlarına ilişkin bazı "arka kapıların" da bulunabileceği söyleniyor. Sızan klasör gerçekten bu tür bilgiler içeriyorsa, Intel için 2020'nin geri kalanı zor geçecek demektir.

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