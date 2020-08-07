Samsung'un Amiral Gemisi Telefonlarına Sahip Olanlara Büyük Müjde

Samsung, Galaxy Note 20 serisini tanıttığı etkinlikte gözlerden kaçan önemli bir müjde verdi ve bazı cihazlarına sunduğu Android destek süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkartıldığını duyurdu.

Samsung Amiral Gemileri Üç Yıl Güncelleme Alacak

Galaxy Note 20'nin tanıtıldığı Samsung Unpacked etkinliğinde gözden kaçan ayrıntılardan bir tanesi, firmanın amiral gemileri için verdiği üç sene güncelleme sözü oldu.

Güney Koreli dev, daha önce iki sene güncelleme ve güvenlik yaması sözü veriyordu. Bu sürenin üç seneye uzatılmasıyla Samsung, Google'ın Pixel telefonları için sunduğu üç senelik güncellemeye yetişti. Bu değişiklik, yeni tanıtılan Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy S20'nin bu sene Android 11'i, gelecek sene Android 12'yi ve 2022'de Android 13'ü alacağı anlamına geliyor. Bazı kullanıcılar için daha da iyisi, Android 9 ile çıkan Galaxy Note 10 ve Galaxy S10'un da 2021'de Android 12'yi alacağının garantilenmesi.

Buna rağmen Android platformunun iOS'un güncelleme kapsamına yetişmediğini görüyoruz. Örneğin iOS 14 bu sene yayınlandığında, 2015'te piyasaya sürülen iPhone 6S bile bu güncellemeyi alabilecek. Üstelik iOS cihazları, güncellemeleri Google Pixel olmayan Android'li telefonlardan çok daha çabuk (güncelleme çıktığı gün) alıyorlar.

Samsung'un süreyi uzatmasıyla rakip Android üreticilerinin benzer bir adım atıp atmayacaklarını henüz bilmiyoruz.

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