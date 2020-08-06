Samsung, Güney Kore'de Kendi COVID-19 Test Merkezini Açtı

Samsung, Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyanın farklı yerlerindeki birçok mağazasını ve tesisini kapatmıştı. Şimdi ise firma, Güney Kore'de bir Covid-19 test merkezi oluşturdu.
Hwaseong tesislerinde kurulan test merkezi, virüse karşı önlemlere yardımcı olurken firmanın kendi çalışanlarını güvende tutmayı amaçlıyor. Altı tıp uzmanının bulunduğu merkezin görevleri arasında örnek toplama, tanı testleri gerçekleştirme ve fazlası var. Firma, kendi test merkezini kurarak binlerce çalışanının ve kontratlı çalışanının testleri için zaman kazanmış olacak.
Firma, test merkezinde Hwaseong sakinlerinin de test ihtiyaçlarını karşılayacak. Daha önce bazı ar-ge çalışanları Covid-19'a yakalanan Samsung'un önümüzdeki günlerde Güney Kore'de yeni test merkezleri açmayı planladığı belirtiliyor.
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