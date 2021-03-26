Donanımda Bir Sonraki Dev Adım: İşlemci ve RAM Birleşebilir mi?

CPU'nun işletim işlevlerinin bir kısmını devralan belleklerin ortaya çıkması, bundan sonra donanımdan daha fazla performans elde etmenin tek yolu olacak. Bunu biz değil, teknolojinin nemli CEO'larından biri söylüyor...
Samsung'un ardından Dünya'nın en büyük ikinci bellek üreticisi olan SK Hynix'in CEO'su Seok-Hee Lee, öngörülerini Institute of Electrical and Electronics Engineers'ın (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Uluslararası Güvenilirlik Fizik Sempozyumu (IRPS) sırasında paylaştı. The Register tarafından belirtildiği üzere Lee, belleklerin ve işlemcilerin birleşeceği bir gelecekten bahsetti.
Seok-Hee Lee'ye göre, bir sonraki evrim Bellek Yakınında İşlem (PNM – Processing Near Memory) ile CPU ve belleğin tek bir modül içerisinde birleşmesi ile gerçekleşecek. Performansı daha da arttırmak için CPU ve bellek Bellek İçi İşlem (PIM – Processing in Memory) adı verilen tek bir paket içerisine yerleştirilecek.
Ancak maksimum performans için CPU ve belleğin aynı kalıpta yer aldığı Bellek İçi Proglamlama'ya (CIM – Computing in Memory) geçmemiz gerekecek.
Lee, bu birleşimin sadece yarı-iletken endüstrisi ekosistemindeki firmalar arasında işbirliğinin artmasıyla mümkün olacağını da söylüyor.
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