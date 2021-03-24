Microsoft Xbox Live Adını Değiştiriyor. İşte Xbox Live'ın Yeni İsmi...

"Xbox Live" adı, geçmişi neredeyse birkaç on yıl öncesine kadar dayanan, Microsoft'un online oyun alanında tanınmış markası. Ancak Microsoft, ani bir kararla bu ismi değiştirdiğini açıkladı. Bundan sonra Xbox Live, Xbox Network olarak anılacak. Peki, bu değişiklik ne anlama geliyor?
Aslında temel bir değişiklik yok. Hizmet ortadan kalkmıyor. Microsoft, Xbox için daha basit, daha açıklayıcı bir mesajlaşma sistemi oluşturmak için sürekli güncellemelerde bulunuyor. Bundan sonra aynı hizmet Xbox Network adı altında hayatına devam edecek.
Sadece isim karmaşasını ortadan kaldırmayı amaçlayan Microsoft, böylece Xbox Live ile Xbox Live Gold arasındaki temel farkı ortaya daha iyi koymayı amaçlamış. Bilindiği üzere Xbox Live Gold, Microsoft'un oyun severlere pek çok avantajı sunduğu ücretli abonelik paketi olarak yer alıyor.
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