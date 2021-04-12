Doxing Tehdidi Yayılıyor, Hedefli E-posta Saldırıları Yükselişte

Kötü niyetli kullanıcılar, kalıcı tehdit grupları (APT) tarafından kullanılan bazı gelişmiş teknikleri kendi tekniklerine uyarlamanın son derece işe yaradığını keşfetti. Kaspersky araştırmacılarına göre dikkat edilmesi gereken bir diğer hedefli tehdit ise kuruluş ve çalışanlarına zarar verme ve kar elde etme amaçlı olarak hayata geçirilen gizli bilgi toplama süreci olan kurumsal doxing.