Sony Xperia 1 III, Sony'nin Videosunda Kamerasıyla Birlikte Göründü

Özellikle ülkemizde önemli bir kitleye sahip olan Sony Xperia telefonlar ne yazık ki Sony'nin akıllı telefonlarıyla Türkiye pazarından çekilmesi nedeniyle kolay bulunamıyor. Yurt dışından getirenler veya satış kanalları üzerinden ithalatçılardan temin edenler elbette var ve onların da merakla beklediği yeni telefon Xperia 1 III modeli.
Artık Sony'nin 14 Nisan tarihinde bir lansman düzenleyeceğini biliyoruz ve şirket bu tarihte yeni Xperia 1 III akıllı telefonunu tanıtacak. Bir süredir Sony'nin bu yeni akıllı telefon modeli hakkında gelen sızıntıları sizlerle paylaşıyoruz ve bu defa da telefon hakkında yeni bilgiler var.
Sony'nin yayınladığı yeni ürünlerine yönelik bir videoda ortaya çıkan Xperia 1 III, kamera bloğuyla videoya yalnızca birkaç saniyeliğine yansıyor. Buna göre diyebiliriz ki Sony, Xperia 1 III modelinde Zeiss T lenslerini kullanacak. Ayrıca telefonda bir periskop lensin bulunacağını da biliyoruz.
Peki, telefon hakkında bilinenler arasında başka neler var? Aslında çok fazla bilgi yok. Yalnızca Sony Xperia 1 III'ün Snapdragon 888 işlemciye sahip olacağı ve 4K çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı bilinirken, şimdi bunlara bir de Zeiss T lensler eklendi. Daha fazlasını ise 14 Nisan tarihinde öğreneceğiz.
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