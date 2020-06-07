Dropbox Password Tanıtıldı. Peki, Dropbox Password Nedir, Nasıl Kullanılır?

Dropbox Password tanıtıldı. Peki, Dropbox Password nasıl kullanılır, Dropbox Password özellikleri neler, Dropbox Password hesabı nasıl açılır? Dropbox Password kurulumu ve bilmeniz gereken tüm detayları anlattık.

  • Ercan Uğurlu
Dropbox Password Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, sessiz sedasız şekilde yeni hizmeti Dropbox Password'ü tanıttı. Piyasadaki şifre yönetici uygulamalarına güçlü bir alternatif olan Dropbox Password, yeni özellikler sunuyor ve elbette Dropbox adının popülaritesiyle beraber diğer yöntemlere güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Peki, Dropbox Password özellikleri nedir, Dropbox Password kurulumu nasıl yapılır?

Dropbox Password Kurulumu Nasıl Yapılır?

Dropbox Password kurulumu yapabilmeniz için öncelikle Dropbox kullanan bir arkadaşınızdan davet almanız gerekiyor. Bu davetin ardından kurulumu kolaylıkla yapabiliyor ve sorunsuz şekilde Dropbox Password'ü kullanabiliyorsunuz.

Dropbox Password, şu an beta sürecinde. Şirket uygulamanın yeni olduğunu ve şimdilik beta süreciyle kararsız çalışabileceğini söylüyor. Muhtemelen çok geçmeden Dropbox Password kararlı sürümü alacaktır.

Dropbox Password Özellikleri Neler?

Dropbox Password, tarayıcılardan şifreleri içe aktarma ve 2 faktörlü kimlik doğrulama gibi kullanışlı özelliklere sahip. Ayrıca Zero-Knowledge Encryption özelliği ile beraber Dropbox'ta depoladığınız verileri de güvene alabiliyor.

Dropbox Password şifre kasasında sakladığınız şifrelerle kullandığınız uygulama ve web sitelerine "tek tıklama" ile oturum açabiliyor ve şifrelerinizi cihazlar arasında senkronize edebiliyorsunuz.

Dropbox Password Nasıl İndirilir?

Dropbox Password'ü şu an indirebilirsiniz. Fakat kullanmaya başlayabilmek için davet almanız gerekiyor.

Dropbox Password Android sürümünü buradan indirebilirsiniz.

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