DSÖ'dan korkutan açıklama: Koronavirüs hızlanıyor, en kötüyü daha görmedik

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus açıklamalarda bulundu. Tedros, koronavirüste en kötüsünü henüz görmediğimizi ve koronavirüsün hızlandığını söyledi.