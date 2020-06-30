DSÖ'dan korkutan açıklama: Koronavirüs hızlanıyor, en kötüyü daha görmedik

Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre genel merkezinden dün yapılan sanal bir konferansında Dr. Tedros, "Küresel olarak pek çok ülke ilerleme kaydetmesine rağmen, pandemi aslında hızlanıyor" dedi.
Tedros "Hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Hepimiz hayatlarımızla uğraşmak istiyoruz, ama zor gerçek şu ki, bu bitmek üzere bile değil. Bazı ülkeler ekonomilerini ve toplumlarını yeniden açmaya başladıklarında vakaların yeniden canlanmasıyla karşı karşıya kaldılar. Çoğu insan bu virüse hala duyarlı. Virüsün hala yayılabileceği birçok yer var." dedi.
EN KÖTÜSÜ DAHA GELMEDİ!
Toplantıda Tedros, koronavirüsün bitip bitmeyeceğiyle ilgili "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm, ama içinde bulunduğumuz ortam ve koşullar yüzünden en kötüsünden korkuyoruz. Bu yüzden çabalarımızı birleştirmeli ve bu tehlikeli virüsle birlikte savaşmalıyız." dedi.
Test ve karantinanın önemine dikkat çeken Tedros, "Bulaş zincirlerini kırmak için tek ve en önemli müdahale mutlaka yüksek teknoloji gerektirmiyor ve çok çeşitli meslekler tarafından yapılabilir. Başlıca önlemler hastaların izlenmesi ve temaslarının karantina altına alınması". Virüsün başlamasından altı ay sonra hala aynı şeyi söylüyoruz, ama bu işe yarıyor. Test, izolasyon ve karantina" dedi.
Covid-19 bugün itibariyle dünya çapında 10 milyondan fazla insana bulaştı ve 502.000'den fazla insanın ölümüne sebep oldu.
ABD, BREZİLYA, RUSYA'DA KORONAVİRÜS NE DURUMDA?
ABD, 2.5 milyondan fazla enfeksiyonla dünyanın en fazla Covid-19 vakasına sahip.
ABD'nin ardında ise 1,3 milyondan fazla vaka ile Brezilya ve 633.000'den fazla vaka ile Rusya yer alıyor.
Hindistan 528.000'den fazla vaka dördüncü en yüksek enfeksiyon sayısına sahip ve Birleşik Krallık 312.000'den fazla vakayla beşinci sırada.
UZMANLAR ENDİŞELİ
ABD ayrıca 125.747 ile en fazla sayıda Covid-19 ölümlerinin başını çekiyor. Küresel çapta gerçekleşen ölümlerin yaklaşık dörtte biri ABD'de meydana geldi.
Brezilya, 57.000'den fazla ölüm bildirildi ve bunu İngiltere yaklaşık 44.000 ölümle takip ediyor.
Son haftalarda genel ölüm oranı azalırken, sağlık uzmanları ABD, Hindistan ve Brezilya'daki rekor sayıda yeni vakadan endişe duyuyor.
1 ila 27 Haziran arasındaki ortalamalarla yapılan hesaplamalara göre, Covid-19 bağlantılı hastalıklardan 24 saatte 4.700'den fazla insan ölüyor. Bu, saatte 196 kişiye ya da 18 saniyede bir kişiye eşit.
Salgının ilk günlerinde felaketten kurtulmuş gibi görünen Brezilya, Rusya ve Hindistan, şimdi hızlı yayılan virüsle savaşıyor ve son haftalarda vakaların kontrolden çıktığı görülmekte.
Brezilya ve Hindistan'da vakalar bir ayda üç kat arttı. 210 milyon kişiye ev sahipliği yapan Brezilya, Covid-19 vakalarının 28 Mayıs'taki 411,821'den geçtiğimiz Pazar gününe kadar 1,31 milyona fırlamasıyla tartışmasız dünyadaki en kötü salgını yaşıyor.
Our World in Data projesine göre, Hindistan'da vakalar bir ay önce 158.333 iken bugün 528.859'a yükseldi.
DSÖ tarafından yayınlanan verilere göre, günlük yeni vakaların yüzde 60'ından fazlası Pazar günü Kuzey ve Güney Amerika'dan geldi.
Pazar günü 190.000 yeni enfeksiyonun üçte birinden fazlası Brezilya'da meydana geldi ve bunların beşte biri ise ABD'deydi.
DSÖ'DEN JAPONYA'YA ÖVGÜ
Tedros, bazı hükümetlerin Güney Kore'nin enfekte olmuş insanları test etme, temas izleme ve izole etme stratejisini uygulamayı düşünmesi gerektiğini söyledi ve hükümetlerin testi, izlemeyi ve izole etmeyi artırmak için her türlü çabayı topluma dahil etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Dr. Tedros, ülkeler arasında en yaşlı nüfuslardan birine sahip olmasına rağmen Japonya'yı dünyanın en düşük ölüm oranlarından birine sahip olmayı başardığı için övdü. Virüs, Japonya'da 18.476'dan fazla insanı etkiledi, hayatını kaybeden kişi sayısı 1000'den az.
Ayrıca, Çin'den sonra virüsten etkilenen ilk ülkelerden biri olan Güney Kore'ye de övgüde bulundu. Oradaki Hükümet 2002'deki SARS salgını sonrasında salgınları durdurma deneyimine sahipti, bu yüzden Batı'nın çoğundan daha donanımlıydı. Kimin virüse maruz kalmış olabileceğini belirlemek için kredi kartı işlem verilerini ve cep telefonu izleme bilgilerini kullanarak vakaların büyük bir kısmını izledi ve onları izole etti.
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