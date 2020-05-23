Dünya 5G Hız Rekoru Kırıldı. Rekorun Yeni Sahibi, Nokia Oldu

Nokia, Dallas, Teksas'taki Over-the-Air (OTA) şebekesinde dünyada şimdiye kadar görülmüş en yüksek 5G hızına ulaştığını duyurdu.

Nokia Dünya 5G Hız Rekoru Kırdı!

Nokia, Dallas, Teksas'taki Over-the-Air (OTA) şebekesinde dünyada şimdiye kadar görülmüş en yüksek 5G hızına ulaştığını duyurdu. Nokia, 5G  ticari milimetre dalga spektrumunda 800 MHz bant genişliği ve çift bağlantı EN-DC fonksiyonunu (Dual Connectivity EN-DC) kullanarak, önde gelen ABD operatörlerinin ticari şebekelerinde de kurulmakta olan AirScale baz istasyonu ekipmanı üzerinde yapılan testlerde 4.7 Gbps'ye varan 5G hızlarına ulaştı.

Bu hız, çift bağlantı EN-DC fonksiyonu kullanılarak bugüne kadar kaydedilen en yüksek 5G hızı oldu. Bu aynı zamanda cihazların çift bağlantı EN-DC fonksiyonu ile, yalnızca 5G veya LTE'ye bağlandıklarında ulaşabileceklerinden çok daha yüksek hızlara ulaşabileceği anlamına da geliyor. Bu hız, hem 5G bulut tabanlı (vRAN), hem de klasik baseband'lı baz istasyonu konfigürasyonlarında elde edildi.

LightCounting Market Research baş analisti Stéphane Téral konu hakkında şunları söyledi: "Bu sonuç, konusunda uzman ve tüm detaylara hakim deneyimli bir ekibin kusursuz çalışmasını yansıtan önemli bir başarıdır. Bir başka deyişle; milimetre dalga alanındaki bu 8 bileşenli taşıyıcı birleştirme teknolojisi dünyaya sadece ticari 5G vaadini gerçekleştirmek için değil, aynı zamanda gelecekteki Terahertz sisteminin önünü açmak için de 'massive MIMO' ve 'open RAN' teknolojileri ile birlikte başka seçeneklerin de var olduğunu göstermektedir."

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