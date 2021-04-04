Dünya'da Bir İlk: Samsung, Galaxy S21 Ultra'yı Merkeze Koyan Dizi Çekiyor

Samsung, yeni amiral gemisi telefonu Galaxt S21 Ultra'nın kamera yetenekleri sunmak için gerçek bir TV disizi hazırladı. Samsung'un bu dizisi, çok yakında Hulu'da yayına girecek.

Galaxy S21 Ultra dizi oluyor

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