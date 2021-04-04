Dünya'da Bir İlk: Samsung, Galaxy S21 Ultra'yı Merkeze Koyan Dizi Çekiyor

Galaxy S21 Ultra'nın en iyi akıllı telefon kameralarından birine sahip olduğu kesin. Ve Samsung, bunu gösterebilmek için her yolu deniyor. Şirket, Galaxy S21 Ultra'nın kamerasını tanıtabilmek amacıyla bir TV dizisi, daha doğrusu bir TV şovu hazırlıyor ve bu ayın sonlarında Hulu'da yayınlanacak.
Exposure ismi verilen TV şovunda "Amerika'nın en iyi mobil fotoğrafçısı" olmak için yarışacak hevesli fotoğrafçılar yer alacak. Beklendiği gibi, tüm rakip fotoğrafçılar, fotoğraf ve video çekmek için Galaxy S21 Ultra kullanacak.
Exposure, ilk kez tüm bir dizinin tek bir cihaza odaklanmasına sahne olacak.
Galaxy S21 Ultra kamera özellikleri
Galaxy S21 Ultra, arkada 108 MP ana kamera, otomatik odaklamalı 12 MP ultra geniş açı kamerası, 3x optik zumlu 10 MP telefoto kamera ve 10x optik zumlu 10 MP telefoto kamera içeren dörtlü bir kamera sistemine sahip. Ana kamera ve telefoto kameralar optik görüntü sabitleyiciye sahip. Önde ise otomatik odaklamalı 40MP selfie kamerası bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın