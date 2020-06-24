Dünya'ya Çarpma İhtimali Olan Asteroidleri Durdurmak İçin Yeni Yöntem

Araştırmacılar, Dünya'ya çarpabilecek asteroidleri nasıl durdurabileceklerine dair yeni bir çözüm yolu geliştirdi.

  • Levent Öztürk
Tehlikeli asteroidlere yeni çözüm önerisi

Dünya'yı asteroidlere karşı önerilen savunma çözümlerinin pek çoğu, bugüne dek hep rotalarını değiştirmeyi içeriyordu. Ancak bunun da kendi problemleri olduğu biliniyor. Asteroidin vurularak rotasının değiştirilmesi durumunda büyük parçaların kopması ve bunlardan birinin Dünya'ya çarpması mümkün.

Neyse ki araştırmacıların artık daha güvenli bir çözümü olabilir. Parabolic Arc tarafından önerilen sistem, Dünya'yı tehdit eden asteroidin daha küçük bir kayaya bağlanmasını ve bu birlikteliğin kütle merkezini değiştirmesini içeriyor. Bu şekilde de, asteroidin gezegenimizden uzaklaşacak bir rotaya geçmesi amaçlanıyor. Önerilen bu yöntem sadece devasa bir kablo içerdiğinden, cismin parçalara ayrılma riski söz konusu olmuyor.

Tabii ki bilim insanlarının bunu gerçek yaşamda test etmesi pek mümkün değil. Bu yüzden de, Bennu'nun simüle edilmiş bir sürümünü kullanarak fikirlerini test ettiler. Ekibin söylediğine göre bu yöntem, geniş bir şart aralığında gezegeni korumak için kullanılabilir.

Bir önceki cümleden de fark etmiş olabileceğiniz gibi, bazı durumlarda bu yöntem işe yarayamayabiliyor. Öncelikle yöntemin uygulanabilir olması için küçük bir asteroid daha gerekiyor. Ayrıca bu yöntem, asteroidin bir uzay aracı veya roket ile vurulmasından çok daha fazla zaman gerektiriyor. Sistemin, koordineli bir belirleme ve tepki sistemi ile iyi bir şekilde çalışması mümkün ama gözlemciler hazırlıksız yakalanırlarsa başarısızlık ihtimali oldukça yüksek.

Her şeye rağmen, kullanılabilecek bir başka yöntemin bulunması, bir sonraki asteroidin çarpma rotasına girmesi ile beraber işe yarayabilir.

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