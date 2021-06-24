Dünya'ya Eksantrik Bir Yörüngeye Sahip, Garip Bir Cisim Yaklaşıyor!

Çok eksantrik bir yörüngeye sahip olan bir mega kuyruklu yıldız veya küçük gezegenin Dünya'ya yaklaştığı açıklandı. Peki bu garip uzay cismi bizim için bir tehlike teşkil ediyor mu?