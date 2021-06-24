Dünya'ya Eksantrik Bir Yörüngeye Sahip, Garip Bir Cisim Yaklaşıyor!

2014 Lovejoy kuyruklu yıldızı, Oort Bulutu'ndan gelen, çok eksantrik bir yörüngeye sahip bir ziyaretçiydi. Şimdi yeni keşfedilen ve 2014 UN271 olarak adlandırılan bir gök cismi, daha da uzun ve daha eksantrik bir yörüngede Dünya'ya yaklaşıyor. Bir önceki garip nesneye göre çok daha büyük, ama neyse ki Dünya'ya çok fazla yaklaşmayacak.
Güneş'ten neredeyse bir ışık yılı uzaklıktaki bir yörüngeye sahip bir gök cismi bizi ziyaret etmek üzere. Yaklaşık olarak on yıl içinde yakınımıza gelecek. Bu nesnenin özelliği şimdiye kadar görülen ziyaretçilere göre oldukça büyük olması. Şimdiye kadar görülen en büyük kuyruklu yıldız olabilir. 2014 UN271 nesnesinin yörüngesine ilişkin tahminler, kayıtlarda daha fazla gözlem buldukça hızla değişiyor olsa da, şu anki en iyi tahmin, en son 3 milyon yıl önce gezegenlerin yörüngelerine girdiği yönünde. Güneş Sistemi'ne uğrayıp geçtikten sonra tekrar gelmesi de bu kadar uzun sürecek.
2014 UN271'in en az 100 kilometre genişliğinde ve en az 370 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor. Eğer bir kuyruklu yıldız ise, şimdiye kadar tespit edilmiş en büyük kuyruklu yıldız olacak. Ancak, Güneş Sistemi'ne girdiğinde arkasında bir kuyruk oluşmazsa, bu durumda böyle bir yapıya sahip bir nesnenin Neptün'den 1.000 kat uzaklıkta nasıl oluşmuş olabileceği sorgulanacak.
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