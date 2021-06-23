Dünya'nın da Bir Döngüsü Varmış: "Dünya'nın Nabzı" Felaketlere Işık Tutuyor

Dünyamızın geçirdiği jeolojik olaylar ve büyük felaketler, biz insanlar fark edemesek bile, bir döngüye bağlıymış. Ve bu döngüye "Dünya'nın Nabzı" adı veriliyor!

  • Levent Öztürk
"Dünya'nın Nabzı" Büyük Felaketlere Işık Tutuyor
NASA/Reid Wiseman

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