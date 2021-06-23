Dünya'nın da Bir Döngüsü Varmış: "Dünya'nın Nabzı" Felaketlere Işık Tutuyor

Dünyamızın geçirdiği jeolojik olaylar ve büyük felaketler, biz insanlar fark edemesek bile, bir döngüye bağlıymış. Ve bu döngüye "Dünya'nın Nabzı" adı veriliyor!

23 Haziran 2021 11:02

Levent Öztürk