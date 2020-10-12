Dünya'dan Fırlatılan Roket, Ay'ın Önünden Böyle Geçti

Dünya'dan fırlatılan bir roketin Ay'ın önünden geçerken çekilen fotoğrafları, görenleri adeta büyülüyor.

Bir roketin büyüleyen fotoğrafları

Ay'ın önünden geçen bir roketin etkileyici fotoğrafları Philadelphia'dan bir astrofotograf tarafından çekildi. Cygnus NG-14 uzay aracını taşıyan Antares roketinin görüntüleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 2 Ekim'de yapılan uçuşta yakalandı.

Northrop Grumman'ın Antares roketi, Wallops Adası'ndan fırlatılan Cygnus kargo uzay aracını taşıyor. Araç içerisinde NASA'nın yeni uzay tuvaleti gibi şeyler bulunuyor. Instagram hesabında paylaştığı bir gönderiye göre Steve Rice, bu muhteşem görüntüleri kalkıştan yaklaşık 22 saniye sonra, fırlatma rampasından yaklaşık 5,5 kilometre sonra saat 9:16'da yakaladı. Rice, görüntüleri yakalayabilmek için bir simülatör yardımıyla kendisini doğru yere yerleştirdi ve bir tripod yardımıyla 300mm'lik bir telefoto lens kullandı.

Hareket halindeki bir uzay aracının fotoğrafını çekmek beceri ve şans gerektiriyor. Rice, hava durumu dahil birçok değişkeni hesaba katarak bu işi başarmış görünüyor.

NG-14 Antares Rocket Lunar Transit [4K]NG-14 Antares Rocket Lunar Transit [4K]
The NG-14 Cygnus mission to the International Space Station passing in front of the Moon on October 2nd, 2020 at 9:16 PM. It's wonderful to see the visible shockwaves emanating outward from the engines, separate from the superheated exhaust plume. That crackling sound you hear is the direct result of those shockwaves. This occurred roughly 22 seconds after liftoff from Wallops Flight Facility and was shot from a distance of 3.2mi (5.1km) from the launch pad. For a sense of size, the Antares rocket is 139ft (42.5m) long and 13ft (3.9m) wide. It's possible that over 20 years have passed since an event like this was captured, according to known imagery. Lens: 500mm, f/5.6 Maksutov Camera: Sony A6300 Settings: ISO 400, 1/500s Video: 4K, 24p, 100mps

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei MateBook X'i İnceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
15 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu, Lenova tablet imkanı
16 Ekim 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, Hometech tablet fırsatı
Atiye 3. sezon heyecanı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
Sadece 10 Yaşındaki Bir Çocuk (Ve Tabii ki Annesi) Dünya Devine Dava Açtı
OPPO Reno4 Lite Mobil Fotoğrafçılığa Yapay Zekayı Kattı
Satış Rekortmeni Aksesuar Markası Mcdodo, 250 Ürünle Türkiye'de
Covid-19 ilgili yeni araştırma! Bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalabiliyor
AOC'den Dokunmatik Taşınabilir 15.6 inç Monitör! İşte Fiyatı ve Özellikleri

 

 