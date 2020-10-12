Dünya'dan Fırlatılan Roket, Ay'ın Önünden Böyle Geçti

Ay'ın önünden geçen bir roketin etkileyici fotoğrafları Philadelphia'dan bir astrofotograf tarafından çekildi. Cygnus NG-14 uzay aracını taşıyan Antares roketinin görüntüleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 2 Ekim'de yapılan uçuşta yakalandı.
Northrop Grumman'ın Antares roketi, Wallops Adası'ndan fırlatılan Cygnus kargo uzay aracını taşıyor. Araç içerisinde NASA'nın yeni uzay tuvaleti gibi şeyler bulunuyor. Instagram hesabında paylaştığı bir gönderiye göre Steve Rice, bu muhteşem görüntüleri kalkıştan yaklaşık 22 saniye sonra, fırlatma rampasından yaklaşık 5,5 kilometre sonra saat 9:16'da yakaladı. Rice, görüntüleri yakalayabilmek için bir simülatör yardımıyla kendisini doğru yere yerleştirdi ve bir tripod yardımıyla 300mm'lik bir telefoto lens kullandı.
Hareket halindeki bir uzay aracının fotoğrafını çekmek beceri ve şans gerektiriyor. Rice, hava durumu dahil birçok değişkeni hesaba katarak bu işi başarmış görünüyor.
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