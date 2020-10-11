Microsoft, Koronavirüs Salgını Bitse Bile, Evden Çalışmaya Devam Edecek

The Verge'ün söylediğine göre Microsoft, ABD'deki çalışanların kalıcı olarak evden çalışmalarına izin verecek. Microsoft, salgının hemen başında çalışanların evden çalışmalarına izin vermiş, sonrasında ise, ABD'de salgının kötüleşmesiyle beraber evden çalışmayı zorunlu tutmuştu. Ayrıca firma, ABD'de ofislerinin Ocak 2021'e kadar açılmayacağını duyurmuştu.
Şimdiyse, ABD ofisleri tekrar açıldığında bile çalışanlara çok daha fazla esneklik sunulacak. Microsoft'un esnek çalışma planları, çalışanların çalışma haftasının yarısında evden serbest bir şekilde çalışmalarını da içeriyor veya yöneticilerin kalıcı olarak uzaktan çalışmayı onaylamalarını mümkün kılıyor.
Çoğu çalışan bu seçenekten faydalanabilecek olsa da, özellikle donanım laboratuvarlarına, veri merkezlerine ve kişisel eğitimlere erişim ihtiyacı olanların kalıcı bir şekilde uzaktan çalışması zor görünüyor.
Bildirimde önerilene göre çalışanlar, onay ile ülke içerisinde (ve hatta eğer kendi rolleri için uzaktan çalışma mümkünse uluslararası olarak) konum da değiştirebilecekler. Tabii ki tazminat ve faydalar firmanın kendi global ödeme ölçeklerine göre değişecek. Microsoft evden çalışma (home-office) masraflarını karşılayacak ancak konum değiştirme masraflarını karşılamayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın