OPPO Reno4 Lite Mobil Fotoğrafçılığa Yapay Zekayı Kattı

Kısa bir süre önce Reno4 Serisi'nin tanıtımını gerçekleştiren OPPO, seride yer alan Reno4 Lite modeliyle mobil deneyimde çıtayı daha üst seviyeye yükseltti. Reno4 Lite'ın endüstri lideri tasarımı, tümü ultra ince bir gövdeye uyan optimize edilmiş bir ana kart, pil ve diğer bileşenleri kullanıyor. OPPO tasarımcıları, akıllı telefonun elde kolaylıkla kavranabilmesi için yuvarlatılmış kenarların üstündeki ışığı kıran ve ince bir yan görünümü dengeleyen, endüstrideki ilk 220 derece yuvarlatılmış kenar tasarım tekniğini uyguladı. Yalnızca 7,48 mm kalınlığında ve 164 gram ağırlığındaki Reno4 Lite, cebinize kolayca sığacak incelikte olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Arkada 4, önde 2 kamera bulunuyor
Mobil fotoğrafçılığı yeniden yorumlayan Reno4 Lite, ana kamerası 48MP çözünürlüğünde olan 4lü kamera ile birlikte geliyor. Akıllı telefonun ön kısmında bulunan, biri 16MP diğeri 2MP çözünürlüğe sahip çift kamera da yine bir ilk olarak karşımıza çıkıyor.
Bokeh efektli selfieler
Reno4 Lite'ın Çift Lensli Bokeh özelliği ile portre fotoğrafına bokeh efekti ekleyerek mükemmel selfieler çekebilirsiniz. Hatta çekeceğiniz videolara bile bokeh efekti ekleyebilmeniz mümkün.
Gerçek bir portre uzmanı
Reno4 Lite gerçek bir portre uzmanı olarak tasarlandı. Reno4 Lite'ın 6 yapay zeka portre kamerasıyla bir profesyonel gibi çekim yapabilirsiniz. Yapay Zeka Süper Net Portre ve Yapay Zeka Süper Gece Portresi ile ince detayları netleştirebildiğiniz gibi Yapay Zeka Renkli Portre ve Yapay Zeka Gece Portresi ile fütüristik çekimler gerçekleştirebilirsiniz.
*Yapay Zeka Süper Net Portre
Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor. Yapay Zeka Süper Net Portre özelliğindeki derin öğrenme teknolojisi sayesinde çekilen portrelerde en ince ayrıntılar bile yeniden yapılandırılabiliyor.
*Yapay Zeka Süper Gece Portresi
Sadece ön kamerada gece modu açıkken kullanabileceğiniz Yapay Zeka Süper Gece Portresi ile oldukça net selfieler çekebilirsiniz. Düşük ışık koşulları için tasarlanan Reno4 Lite ile loş ışıklı bir ortamda veya bir sokak lambası altında çarpıcı selfieler çekmeniz artık mümkün hale geliyor.
*Yapay Zeka Renkli Portre
Reno4 Lite modelinde bulunan Yapay Zeka Renkli Portre özelliği sayesinde fotoğraflamak istediğiniz kişiyi ya da nesneyi renklendirip arka planı siyah beyaz bırakabiliyorsunuz. Bunu hem fotoğraf hem de video çekimlerinde yapabiliyor, ön ve arka kamerada da kullanabiliyorsunuz.
*Yapay Zeka Gece Portresi
Reno4 Lite'ın Yapay Zeka Gece Portresi ile harika gece portre çekimleri yapabilirsiniz. Gece şehir çekimleri için uygun olan bokeh efektini ekleyerek öndeki nesneyi ya da kişiyi belirginleştirip arka planı bulanıklaştırabilirsiniz.
Telefona dokunmadan çağrı cevaplayabilirsiniz
Reno4 Lite modelinde bulunan Akıllı Temassız Kontrol özelliği ile 20 ila 50 santimetre uzaktan sadece elinizi yukarı doğru sallayarak gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz. Bu özellik sayesinde başka bir işle meşgulken bile telefona dokunmadan kolaylıkla aramalarınızı cevaplayabilirsiniz.
Uyanma zamanınızı öğrenen akıllı telefon
Reno4 Lite, sahip olduğu Yapay Zeka Gece Şarjı uygulaması sayesinde pilinizin ömrünü de koruyor. Gece akıllı telefonunuzu şarja taktığınızda, bu özellik telefon şarjını yapay zekayı kullanarak optimize ediyor. Yapay zeka sizin uyanma saatinizi öğreniyor ve uyanmanıza az bir zaman kala telefonu tamamen şarj ediyor. Yani gece taktığınızda 1 saat içinde yüzde 100'e gelip sabaha kadar şarjda kalmasıyla pile verilebilecek zarar ihtimalini ortadan kaldırıyor. Şarjın yüzde 20'sini kullanıcı uyanmadan 90 dakika öncesine kadar yeniden dağıtan yapay zeka algoritmasına sahip olan Reno4 Lite böylece pilinizin de uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
Yüzde 5 pil ile Reno4 Lite'ta neler yapabilirsiniz?
18W hızlı şarj teknolojisiyle birlikte gelen Reno4 Lite, Süper Güç Tasarruf Modu ile yarattığı farkı bir kez daha gözler önüne seriyor. Güç tüketimini yavaşlatan bu modda, OPPO Lab'den elde edilen verilere göre yüzde 5 pil ile 1,5 saat WhatsApp'ta sohbet edebiliyor, 77 dakika arama yapabiliyor, 52 dakika Google Haritalar uygulamasını kullanabiliyor veya 49 dakika boyunca SMS gönderebiliyorsunuz.
Donma karşıtı algoritma
Reno4 Lite, bellek hatalarına neden olan verileri algılayabiliyor ve temizleyebiliyor. Bu durum da telefon kullanımında oluşabilecek donma ve takılma olasılığını azaltıyor.
Mat Siyah ve Metalik Beyaz renklerinde tüketiciyle buluşan OPPO Reno4 Lite, KDV dahil 3.599 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
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