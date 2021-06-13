Dünya'daki Okyanus Sayısı Artık 4 Değil, 5! İşte Yeni Okyanusumuz

Geçtiğimiz yüzyılda National Geographic dergisi, dünya okyanuslarının haritasını çıkarmaktan sorumluydu: Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu ve Arktik Okyanusu. Bu dört okyanusun adını okulda ilk coğrafya dersinde öğrenirdik. Dergi şimdi yeni bir okyanusumuz olduğunu ve kendine özgü bir ada sahip olması gerektiğini söylüyor.
Güney Okyanusu olarak adlandırılan bu su kütlesinin ayrı bir okyanus olarak değerlendirilmesinin nedeni, su özelliklerinin farklı olması ve kendine özgü bir ekolojik sınıflandırma içine giriyor olması. Güney Okyanusu, sularını kuzeydeki benzerlerinden ayıran inanılmaz derecede hızlı hareket eden bir akıntıyla çevrili. Antarktika Çevresel Akımı olarak bilinen akıntı, Antarktika çevresinde batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Sınırlarının içinde , sular daha az tuzlu ve oldukça soğuk, bu da sıcak suları uzaklaştırıp Antarktika'nın doğru sıcaklıkta kalmasına yardımcı oluyor.
Okul çocuklarına öğrenilmesi gereken yeni bir isim vermenin yanı sıra, yeni Güney Okyanusu iklim değişikliğine karşı mücadele için de önemli. Bilim insanları suları ve iklim değişikliğinin Antarktika ve çevresi üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanın hayati önem taşıdığını söylüyor. Uzun lafın kısası artık Dünya'da kaç okyanus vardır sorusunun yanıtı dört değil, beş.
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