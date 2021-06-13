Dünya'daki Okyanus Sayısı Artık 4 Değil, 5! İşte Yeni Okyanusumuz

Dünya'daki dört okyanusa yeni bir okyanus daha eklenmesi gerekiyor gibi görünüyor. "Güney okyanusu" terimine alışmaya hazır olun!

Dünya'nın artık yeni bir okyanusu var

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