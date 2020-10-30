Dünya'yı Korkutan Bir İlk: Arktik Deniz Buzunun Bir Kısmı Halen Donmadı

Sibirya'da yaz aylarında yaşanan güçlü sıcak hava dalgası yüzünden, bu sene Arktik deniz buzu halen donmuş değil. Bu durum, Dünyamız için büyük tehlikeleri de beraberinde getiriyor.