Netflix'in yeni dizisi 50M2'den fragman geldi! İşte fragmanı, konusu

Netflix, Türkiye yapımı orijinal dizilerine bir yenisini ekliyor. Engin Öztürk'ün başrolünde olduğu 50m2, 27 Ocak'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak. Diziden fragman da paylaşıldı. İşte 50M2'ye dair tüm detaylar...