Netflix'in yeni dizisi 50M2'den fragman geldi! İşte fragmanı, konusu

Netflix, Türkiye yapımı orijinal dizilerine bir yenisini ekliyor. Engin Öztürk'ün başrolünde olduğu 50m2, 27 Ocak'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak. Diziden fragman da paylaşıldı. İşte 50M2'ye dair tüm detaylar...

Netflix'in yeni Türk dizisi 50M2 geliyor! İşte konusu, oyuncu kadrosu...

Dijital yayın platformu Netflix , Ocak ayındaki yeni Türk yapımı orijinal dizisi 50M2'yi daha önce duyurmuştu. Şimdi de diziden yeni fragman ve görseller paylaşıldı. 50M2 dizisi kara komedi türünde, absürd sahneleri ağır basan bir dizi olacak ve 8 bölümden oluşacak.

Dizinin senaristliği Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak yazarken, 50M2 dizisinin yönetmen koltuğunda ise Düğün Dernek, Çalgı Çengi, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi izleyiciyi kahkahalara boğan dizi ve filmlerin yönetmeni Selçuk Aydemir oturuyor.

50M2 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi 27 Ocak 2021'de tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

50M2 KONUSU NEDİR?

İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sanıldığından daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir'in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir'in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil'in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge'nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkanında yaşamaya başlar. Ne kadar zorlu olsa da mahalle Gölge'yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.

50M2 OYUNCULARI KİMLER?

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç ve Gürkan Uygun yer alıyor.

YENİ TÜRK ORİJİNAL DİZİSİ 50M2'NİN RESMİ FRAGMANI

50M2 | Resmi Fragman | Netflix50M2 | Resmi Fragman | Netflix
Herhangi bir 50m2 içinde Burak Aksak varsa, oradayız. #50m2 27 Ocak’ta sadece Netflix’te. Abone ol: Netflix Hakkında: Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: 50M2 | Tarih Duyurusu | NetflixürkiyeOfficial

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