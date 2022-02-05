İklim Krizinin Sonucu: Pekin Olimpiyatları Tamamen Yapay Karda Düzenleniyor

Dün başlayan Pekin Kış Olimpiyatları, neredeyse tamamen yapay karda düzenlenen ilk kış olimpiyatları olarak tarihe geçti.

  • Levent Öztürk
Pekin Olimpiyatları yapay karda gerçekleşiyor!

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