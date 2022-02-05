İklim Krizinin Sonucu: Pekin Olimpiyatları Tamamen Yapay Karda Düzenleniyor

Londra'daki Loughbough Üniversitesi'nden alınan bir rapora göre, bu yılki Pekin Kış Olimpiyatları, sporcuların ilk defa neredeyse tamamen yapay kar üzerinde yarıştığı ilk olimpiyatlar oluyor. Raporda, "Pekin Oyunları, neredeyse %100 suni kar üzerinde yapılan ilk Kış Olimpiyatları olarak tarih yazıyor" deniliyor. Olimpiyat organizatörleri, 1,2 milyon metreküp kar oluşturmak için düzinelerce kar üreteci ve yüzlerce kar üfleyici kullanıyor. Ama bu tarih yazma konusu, pek de olumlu görünmüyor.
Raporda, iklim krizi devam ettikçe, "alçak irtifa eğimlerinden başlayarak ve daha yüksek [rakımlı] tatil yerlerinde baskı ve maliyetleri artırarak" bunun muhtemelen bir norm haline geleceği belirtildi.
Ancak raporun yazarları, yapay kar üretmenin yüksek bir çevresel maliyete sahip olduğunu belirtiyor: "Yenilenebilir kaynaklarla desteklense bile, hem maliyetli hem de su kaynakları üzerinde önemli bir kayıp olabilecek büyük miktarda enerjiye ihtiyaç var." Ayrıca sporcular, yapay arazilerin daha az güvenli olduğu belirtiliyor.
Estonyalı biatlon sporcusu Johanna Taliharm Ocak ayında Associated Press ile yaptığı görüşmede, "Yapay kar daha buzlu, bu nedenle daha hızlı ve daha tehlikeli. Ayrıca, kabarık bir kar yığını yerine kayalık ve çamurlu sert bir zemin olan parkurun dışına düşerseniz daha fazla acı veriyor" demişti.
ABD takımı kros kayağı koçu Chris Grover ise, yapay kara inmenin "beton üzerine düşmek gibi hissettirebileceğini" söylüyor.
Yapay kar, doğal olarak gerçek kardan çok farklı. Daha çok, makineler tarafından parçalanan ve donan su damlacıklarından yapılmış, sıkıca paketlenmiş bir sulu kar olarak tanımlanabilir.
Pekin Oyunları'ndaki serbest stil, kros, kayakla atlama ve biatlon dahil olmak üzere çoğu kayak ve snowboard etkinliği Pekin'in yaklaşık 110 mil kuzeybatısındaki Zhangjiakou'da gerçekleşiyor. Bobsled, kızak ve Alp disiplini etkinlikleri, Olimpiyat sporcularının köyünün de bulunduğu Pekin şehir merkezine yaklaşık 45 mil uzaklıktaki dağlık bir bölge olan Yanqing'de yapılıyor. Pekin'in merkezindeki Capital Kapalı Stadı'nda buz pateni ve birkaç ek kar etkinliği düzenleniyor.
2026 Kış Oyunları'nın Milano'da yapılması planlanıyor. Yapay kar oluşturmak için ideal koşullar, gerçek sıcaklık ve havadaki nem miktarının birleşimini temsil eden yaklaşık 20 Fahrenheit'lik bir "yaş termometre sıcaklığı" şeklinde tarif ediliyor. Ancak Milano'da sıcaklıklar nadiren bu kadar düşük oluyor.
2022 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenlerinin 4 Şubat'ta Pekin'de yapıldı; oyunların 20 Şubat'ta sona ermesi planlanıyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın